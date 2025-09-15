Baaghi 4 Box Office Collection Day 11 Tiger Shroff The Bengal Files Mithun Chakraborty The Bengal Files Baaghi 4 Box Office Day 11: 'बागी 4' की कमाई में फिर आई गिरावट, मंडे को लाखों में सिमटा कलेक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
Baaghi 4 Box Office Day 11: 'बागी 4' की कमाई में फिर आई गिरावट, मंडे को लाखों में सिमटा कलेक्शन

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 09:37 PM
Baaghi 4 Box Office Collection Day 11: निर्देशक ए. हर्षा की फिल्म 'बागी 4' ने 5 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी में दोनों ही एक्टर जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। 'बागी 4' के साथ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' भी सेम डे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, अब साउथ एक्टर तेजा सज्जा की 'मिराई' भी इसके बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने के लिए तैयार है। इसी बीच अब 'बागी 4' 11वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं 'बागी 4' ने कितना कमा लिया?

मंडे को आई कमाई में गिरावट

'बागी 4' को क्रिटिक्स अच्छे रिव्यू मिले हैं। 'बागी 4'में टाइगर और संजय के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके सोमवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'बागी 4' ने 11वें दिन खबर लिखने तक 0.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 50.19 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'बागी 4' का कलेक्शन

डे 1- 12 करोड़ रुपये

डे 2- 9.25 करोड़ रुपये

डे 3- 10 करोड़ रुपये

डे 4- 4.5 करोड़ रुपये

डे 5- 4 करोड़ रुपये

डे 6- 2.65 करोड़ रुपये

डे 7- 2.1 करोड़ रुपये

डे 8- 1.25 करोड़ रुपये

डे 9- 1.75 करोड़ रुपये

डे 10- 2.15 करोड़ रुपये

डे 11- 0.54 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 50.19 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Mithun Chakraborty The Bengal Files

