Baaghi 4 Box Office Day 10: टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' कर रही है बंपर कमाई, दूसरे संडे भी किया शानदार कलेक्शन

'बागी 4' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी के साथ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' भी सेम डे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश हुआ है।  

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 10:57 PM
Baaghi 4 Box Office Collection Day 10: निर्देशक ए. हर्षा की फिल्म 'बागी 4' को दर्शकों ने काफी पसंद की। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को एक बार फिर से एक्शन करते देखने के लिए दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म में टाइगर के साथ संजय दत्त का दबंग रोल देख हर कोई सरप्राइज है। 'बागी 4' की कहानी को क्रिटिक्स ने भी इसके अच्छे रिव्यू दिए हैं। 'बागी 4' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी के साथ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' भी सेम डे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश हुआ है। ऐसे में अब इसके 10वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। आइए जानते हैं 'बागी 4' ने कितना कमा लिया?

रिलीज के दस दिन बाद बंपर कमा रही 'बागी 4'

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4'में टाइगर और संजय के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके रविवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'बागी 4' ने 10वें दिन 2.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 49.75 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'बागी 4' का कलेक्शन

डे 1- 12 करोड़ रुपये

डे 2- 9.25 करोड़ रुपये

डे 3- 10 करोड़ रुपये

डे 4- 4.5 करोड़ रुपये

डे 5- 4 करोड़ रुपये

डे 6- 2.65 करोड़ रुपये

डे 7- 2.1 करोड़ रुपये

डे 8- 1.25 करोड़ रुपये

डे 9- 1.85 करोड़ रुपये

डे 10- 2.15 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 49.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

