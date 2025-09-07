Box Office: जारी है 'बागी 4' की शानदार कमाई, संडे को' द बंगाल फाइल्स' ने बढ़ाई रफ्तार

फिल्म 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस दोनों ही फिल्मों के रिलीज का दर्शकों के बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा क्लैश हुआ है।

Baaghi 4 Vs The Bengal Files Box Office Collection Day 3: 5 सितंबर को टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस दोनों ही फिल्मों के रिलीज का दर्शकों के बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा क्लैश हुआ है। हालांकि, दोनों ही फिल्में बिल्कुल जॉनर और कहानी पर बेस्ड हैं। ऐसे में अब इसके तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। आइये जानते हैं किसने कितना कमाया?

तीसरे दिन क्या रहा 'बागी 4' का हाल टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' का निर्देशन ए. हर्षा ने किया है। इस फिल्म को क्रिटिक्स के ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं। इस फिल्म में टाइगर की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी में संजय हमेशा की तरह शानदार नजर आ रहे हैं। मूवी में टाइगर और संजय के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन इसने 9.25 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, अब इसके संडे के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'बागी 4' ने रविवार को 8.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 29.84 करोड़ रुपये हो गया है।