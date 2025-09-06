Box Office: 'बागी 4' की दहाड़ से डरी ‘द बंगाल फाइल्स’, दो दिनों में टाइगर की फिल्म ने कर डाली बंपर कमाई

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने भी 'बागी 4' के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दी है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्ली जोशी, अनुपम खेर जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। मूवी को लेकर शुरुआत से ही काफी विवाद रहा है। कलेक्शन की बात करें तो ये 'बागी 4' से काफी पीछे चल रही है।

Baaghi 4 Vs The Bengal Files Box Office Collection Day 2: शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों ने दस्तक दी है। 5 सितंबर को एक तरफ टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' और दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है। दोनों ही फिल्मों के बीच तगड़ा क्लैश हुआ है। 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' के रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि, दोनों ही फिल्में बिल्कुल जॉनर और कहानी पर बेस्ड हैं। दोनों ही फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन के बाद अब इसके दूसरे दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। आइये जानते हैं किसने कितना कमाया?

दूसरे दिन भी जारी रही 'बागी 4' की दहाड़ टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' की कहानी को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। इस फिल्म में टाइगर की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी में संजय हमेशा की तरह शानदार नजर आ रहे हैं। 'बागी 4' का निर्देशन ए. हर्षा ने किया है। कहानी की बात करें फिल्म टाइगर श्रॉफ (रौनी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो असल में होती नहीं। मूवी में टाइगर और संजय के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'बागी 4' ने शनिवार को 7.01 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 19.01 करोड़ रुपये हो गया है।