बागी 4 के लिए टाइगर श्रॉफ ने ली सबसे मोटी फीस, संजय दत्त को बस इतने में निपटाया

टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी 4 में एक्टर्स को दी गई फीस की जानकरी दी गई है। फिल्म में शानदार परफॉरमेंस देने वाले संजय दत्त को कम फीस दी गई। वहीं स्टार पॉवर की वजह से टाइगर श्रॉफ ने मोटी रकम वसूली।

टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म बागी 4 को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म में एक्टर रॉनी के किरदार से धूम मचा रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त विलेन के किरदार में हैं और सोनम बाजवा, हरनाज संधू ने लीड हीरोइन की भूमिका निभाई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर एक्टर्स की फीस की बात करें तो पटाइगरश्रॉफ ने मोटी रकम वसूली है। वहीं संजय दत्त को उनकी विलेनगिरी के लिए कम पैसे दिए गए हैं।

एक्टर्स की फीस एशियन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बागी 4 के लिए लीड हीरो टाइगर श्रॉफ को सबस ज्यादा 20 करोड़ की फीस दी गई है। फिल्म में टाइगर के जबरदस्त एक्शन ने ऑडियंस पर छाप छोड़ी है। वहीं फिल्म के विलेन संजय दत्त को सिर्फ 5।5 करोड़ दिए गए। फिल्म में अपनी परफॉरमेंस से हैरान करने वाले एक्टर सौरभ सचदेवा और श्रेयस तलपड़े के सपोर्टिंग रोल के लिए 50 लाख रुपए। बागी 4 में दो हीरोइन भी नजर आई है। हरनाज़ संधू और सोनम बाजवा। दोनों को 1-1 करोड़ रुपए फीस देने की खबर सामने आई है।