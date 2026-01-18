TMKOC का एक्टर जिसके सामने फीके पड़ गए थे शाहरुख खान, डायरेक्टर ने खुद आकर दी थी शाबाशी
Baadshah Movie Kissa: शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है। हाजिर जवाबी हो या फिर एक्टिंग, शाहरुख खान का हाथ पकड़ना मुश्किल है। लेकिन एक एक्टर ऐसा भी है, जिसने शाहरुख को आउटशाइन कर दिया था।
साल 1999 में आई फिल्म बादशाह एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। फिल्म में शाहरुख खान ने लीड रोल प्ले किया था और ट्विंकल खन्ना फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आई थीं। महज 14.87 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 31.60 करोड़ रुपये का कुल बिजनेस किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि यही वो फिल्म थी जिसमें 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में अहम किरदार निभाने वाले एक एक्टर ने शाहरुख खान के साथ काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहरुख खान को एक सीन में आउटशाइन भी कर दिया था।
फिल्म में बहुत बड़ा नहीं था रोल पर..
हम बात कर रहे हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल में अब्दुल का किरदार निभाने वाले एक्टर शरद संकला की। शरद का शाहरुख खान की फिल्म में बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन जितनी देर के लिए वो सीन में नजर आए, उतनी देर के लिए उन्होंने शाहरुख खान को आउटशाइन कर दिया था। यह बात खुद शरद ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। मालूम हो कि शरद ने बादशाह मूवी के अलावा वह फिल्म हेरा फेरी में भी काम कर चुके हैं। शरद ने यह किस्सा खुद सुनाया था और बताया था कि उन्हें अपने काम के लिए डायरेक्टर ने खुद सराहा था।
'शाहरुख ने खुद कहा था यह लड़का..'
शरद संकला ने एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान बताया, "मैंने जब बाजीगर की थी तो उसको (शाहरुख खान) को पता नहीं था कि यह कौन करके गया है। यह लड़का कौन है जो मेरा पूरा सीन खा गया। उन्होंने तो बोल भी दिया था अब्बास भाई मस्तान भाई को कि भाई यह सीन मेरा नहीं है। बेसिकली उस वक्त ऐसा हुआ था शूटिंग चल रही थी होराइजन होटल के अंदर। वो कुछ पार्टी का सीक्वेंस था जिसमें शिल्पा शेट्टी का कुछ बर्थडे-वर्थडे होता है। उस वक्त हम लोग नॉर्मल बैठे हुए थे।"
डायरेक्टर ने खुद आकर दी शाबाशी
TMKOC के अब्दुल यानि एक्टर शरद संकला ने बताया कि हम लोग नॉर्मल बैठे हुए थे। मतलब हम और राजू श्रीवास्तव। लेकिन उनको (शाहरुख खान) को कहीं जाना था अगले दिन शूटिंग के लिए। तो इसलिए अब्बास-मस्तान ने फटाफट-फटाफट जितने उसके शॉट्स थे वो ले लिए। अब बारी आई हमारी। हम लोगों ने जब परफॉर्म किया तो हमको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मिला था। तो जितनी भी हमारी एनर्जी थी, जितना भी हम लोग कर सकते थे मैंने उसी में किया। तो उन्होंने (डायरेक्टर) ने बोला कि मैंने जिंदगी में इतने चार्ली चैप्लिन देखे हैं तेरे जैसा नहीं देखा। शरद ने बताया कि उन्हें निर्देशक ने निजी तौर पर आकर शाबाशी दी थी।
