जिस मर्जी कंट्री में चला जा…सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी, एक हफ्ते में मांगे 10 करोड़

जिस मर्जी कंट्री में चला जा…सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी, एक हफ्ते में मांगे 10 करोड़
पंजाबी सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी दी गई है। विदेशी नंबर से आए वौइस् मैसेज में कहा गया गया है कि अगर एक हफ्ते में 10 करोड़ नहीं दिए गए तो मिट्टी में मिला देंगे। पंजाब की पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी दी है है। जान के बदले में सिंगर से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है।सिंगर को पिछले कुछ समय में कई बार कॉल कर धमकी देने की कोशिश की गई। अंत में एक एक वॉइस मैसेज के जरिए पैसों की मांग की गई है। विदेशी नंबर से सिंगर दिलनूर के पास कॉल की गई थी। कॉल करने वाले ने खुद को अरजू बिश्नोई बताया। साथ ही पैसे नहीं देने पर मिट्ठी में मिला देने की बात कही।
बी प्राक को जान से मारने की धमकी
दिलनूर ने इस फिरौती और जान से मारने की धमकी की शिकायत मोहाली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। दिलनूर ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें 5 जनवरी को दो मिस्ड कॉल आए थे लेकिन उन्होंने इन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। अगले दिन 6 जनवरी को विदेश नंबर से फिर से कॉल आया। जब दिलनूर ने फोन उठाया तो उन्हें बातचीत सही नहीं लगी और उन्होंने कॉल तुरंत काट दिया। इसके बाद उन्हें एक वॉइस मैसेज आया जिसमें फिरौती मांगी गई थी।
वॉइस मैसेज में बोला मिट्टी में मिला देंगे
रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस मैसेज में कहा गया था, ‘हेलो… अरजू बिश्नोई बोल रहा हूं, उसको बी प्राक को मैसेज कर देना 10 करोड़ रुपए चाहिए। तेरे पास एक हफ्ते का टाइम है। जिस मर्जी कंट्री में चला जा, आसपास इसके साथ वाला कोई भी मिल गया न तो नुकसान कर देंगे। और इसको फेक कॉल मत समझना। मिल के चलेगा तो ठीक, नहीं तो उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे’। पंजाब पुलिस के एसएसपी ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है।
