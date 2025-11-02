Hindustan Hindi News
Thamma Box Office: 12 दिन बाद भी कमाई कर रही है आयुष्मान की फिल्म, रविवार से उम्मीदें

संक्षेप: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा रिलीज के बाद से ख़बरों में बनी हुई है। फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार को स्थिर कमाई करते हुए बता दिया है कि अभी तक फिल्म का क्रेज खत्म नहीं हुआ है।

Sun, 2 Nov 2025 07:11 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी ‘थामा’ ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया और अब करोड़ क्लब में मजबूत एंट्री दर्ज की थी। दिवाली रिलीज़ का फायदा, कंटेंट और स्टारकास्ट की पहचान ने ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा। अब फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और यहां इसकी रफ्तार भले ही तेज नहीं है, लेकिन कलेक्शन स्थिर बना हुआ है। दूसरा हफ्ता पूरी तरह ऑडियंस की वर्ड ऑफ माउथ पर चल रहा है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिल्म ने शानदार कमाई की है। थामा ने हर्षवर्धन राणे की फ़िल्म एक दीवाने की दीवानियत को भी पीछे छोड़ दिया।

दोनों हफ्तों का कलेक्शन

Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, ‘थामा’ ने दूसरे शनिवार यानी 12 वें दिन लगभग 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके साथ इसका कुल बॉक्स ऑफिस बिज़नेस बढ़कर करीब 115.90 करोड़ हो गया। पहले हफ्ते में फिल्म ने 108.4 करोड़ की दमदार कमाई की थी, जो इसकी शुरुआती सफलता का सबसे मजबूत आधार साबित हुई। हालांकि दूसरे हफ्ते की शुरुआत धीमी रही और शुक्रवार को फिल्म 3 करोड़ तक ही सीमित रही, लेकिन शनिवार को हल्की बढ़त देखने को मिली। रविवार को थोड़े और बेहतर कमाई की उम्मीद है।

फिल्म का डायरेक्शन

आदित्य सर्पोतर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म मड्डॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की एक और एंट्री है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस और फिल्म की ट्रीटमेंट को लेकर ऑडियंस की मिली-जुली पर पॉजिटिव रिएक्शन सामने आए हैं। आयुष्मान का वैम्पायर जर्नलिस्ट वाला किरदार नया था और डायरेक्टर ने कॉमेडी, ड्रामा और हल्के हॉरर को बैलेंस करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर, ‘थामा’ दूसरे हफ्ते में ठीक-ठाक कमाई करते हुए चल रही है, और अब देखना होगा कि वीकेंड के बाद वर्किंग डेज़ में फिल्म कितना टिक पाती है।

