Yeh Prem Mol Liya vs Gunmaster G9: एडवांस बुकिंग में आयुष्मान निकले आगे या इमरान ने मारी बाजी?
27 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों ‘ये प्रेम मोल लिया’ और ‘गनमास्टर G9’ के बीच क्लैश होने वाला है। एडवांस बुकिंग के कलेक्शन से समझिए कौन आगे निकल रहा है।
इस शुक्रवार, 27 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है। आयुष्मान खुराना अपने करियर की और शानदार फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ लेकर आ रहे हैं। इसी दिन इमरान हाशमी की फिल्म ‘गनमास्टर G9’ भो रिलीज हो रही है। इमरान के साथ विलेन के रूप में आयुष्मान के भाई अपारशक्ति खुराना होंगे। दोनों भाइयों के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। फिल्म की एडवांस बुकिंग बीते दिन मंगलवार, 24 नवंबर को शुरू कर दी गई है। इस एक दिन के एडवांस कलेक्शन में दोनों फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुईं नजर आ रही हैं।
ये प्रेम मोल लिया और गनमास्टर G9 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन
24 नवंबर यानी मंगलवार को दोनों ही फिल्मों ‘ये प्रेम मोल लिया’ और ‘गनमास्टर G9’ की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई थी। फिल्म्स डिस्कोर्स के मुताबिक फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ ने आधे दिन से भी कम समय में करीब 28 लाख रुपये (ग्रॉस) कलेक्शन कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज से पहले फिल्म मोटी कमाई कर सकती है। वहीं इमरान हाशमी की फिल्म ‘गनमास्टर G9’ की दिन भर की कमाई 30 लाख रुपये (ग्रॉस) के करीब हुई है। दोनों फिल्मों के कलेक्शन में खास अंतर नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर होने वाली है। ये क्लैश बहुत करीबी होगा।
सूरज बड़जात्या की फिल्मों की अपनी अलग ऑडियंस
डायरेक्टर सूरज बड़जात्या अपनी पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपने करीब 40 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 7 फिल्मों का डायरेक्शन किया है जिसमें से सिर्फ 1 फ्लॉप हुई है। उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्मों ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’, ‘हम साथ साथ हैं’ ने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया। उनका निभाया प्रेम का किरदार आइकॉनिक हो चुका है। अब इसी नाम को लेकर आयुष्मान खुराना आ रहे हैं। सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी उनकी 8वीं फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ इस शुक्रवार को थिएटर में आ रही है। इस फिल्म में आयुष्मान ने प्रेम का किरदार निभाया है। शरवरी बनीं हैं पूर्वा। डायरेक्टर ने हाल में हमारे साथ खास बातचीत में बताया कि ये उनकी सबसे प्रोग्रेसिव फिल्म है जिसमें पहली बार शादी के बाद की कहानी दिखा रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है।
इमरान हाशमी की आवारापन कर सकती है कमाल
वहीं इमरान हाशमी की पिछली फिल्म ‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी। ऐसे में उनकी फिल्म ‘गनमास्टर G9’ ऑडियंस पर गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। इस बार उनकी केमिस्ट्री एक्ट्रेस जेनेलिया के साथ जम रही है। अपारशक्ति खुराना विलेन के किरदार में हैं। इस फिल्म का म्यूजिक भी हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है। खास बात ये है कि इमरान हाशमी के साथ उनके गाने जबरदस्त हिट हुए हैं। एक बार फिर ये जोड़ी ऑडियंस के बीच कमाल कर रही है।
ट्रेड पंडितों की राय
ट्रेड पंडितों की मानें तो सूरज बड़जात्या की पारिवारिक फिल्मों की अपनी एक छाप रही है। एक्शन और सस्पेंस से भरी फिल्मों के दौर में उनकी आने वाली फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ कमाल कर सकती है। वहीं इमरान हाशमी की रोमांटिक एक्शन फिल्म की अपनी एक अलग ऑडियंस होने वाली है। 27 नवंबर को होने वाला ये बॉक्स ऑफिस क्लैश यादगार होगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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