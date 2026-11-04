आयुष्मान खुराना को लॉरेंस गैंग से मिली धमकी, ऑडियो मैसेज से की करोड़ों रुपये की मांग
आयुष्मान खुराना को एक ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी मिली है। इस धमकी में आयुष्मान से करोड़ों रुपये की मांग की गई है। आगे जानें आयुष्मान से आगे क्या डिमांड की गई।
आयुष्मान खुराना को एक धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला है। ऐसा दावा किया गया है कि जिसने धमकी वाला मैसेज किया है उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया है। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मैसेज भेजने वाले ने आयुष्मान से करोड़ों रुपयों की मांग की है।
पुलिस कर रही है जांच
पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और भेजने वाले द्वारा बताई गई पहचान की पुष्टि कर रही है। जांच के हिस्से के तौर पर, ऑफिशियल इस ऑडियो मैसेज के कम्पैरिजन को अपने रिकॉर्ड में मौजूद, उसी नाम वाले एक व्यक्ति की रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं।
फिलहाल जांच चल रही है और भेजने वाले का लॉरेंस गैंग से कथित संबंध अभी तक साबित नहीं हुआ है। फिलहाल इस मामले पर आयुष्मान खुराना का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।
तुषार को मिली थी पहले धमकी
बता दें कि आयुष्मान से पहले तुषार कपूर को गैंगस्टर हरी बॉक्सर की धमकी मिली थी। हरी ने तुषार से 5 करोड़ की मांग की थी। हालांकि, पुलिस ऑफिशियल्स ने बताया कि हरि बॉक्सर से जुड़ी पिछली धमकियों के साथ आवाज को कम्पेयर करने पर पता चला कि कॉल करने वाला वो गैंगस्टर नहीं है जिसका उसने दावा किया था।
टाइगर श्रॉफ पर चली थी गोलियां
वहीं इससे पहले पिछले महीने 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ पर गोलियों से हमला किया गया था। टाइगर अपनी गाड़ी में थे जब 2 लोग बाइक में बैठकर आए और उन्होंने टाइगर पर गोलियों से हमला करना शुरू कर दिया। अच्छी बात ये है कि टाइगर इस हमले में बच गए। हालांकि उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक शख्स को लग गई थी।
आयुष्मान की प्रोफेशनल लाइफ
आयुष्मान की कुछ दिनों पहले फिल्म उड़ता तीर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आयुष्मान के साथ सारा अली खान लीड रोल में थीं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिक्स रिस्पॉन्स मिला है।
आयुष्मान की अपकमिंग फिल्म
वहीं अब वह ये प्रेम मोल लिया में नजर आने वाले हैं। सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आयुष्मान के साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी।
इस फिल्म के जरिए पहली बार आयुष्मान और शरवरी साथ में पहली बार काम कर रहे हैं। फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
इसके अलावा वह फिल्म मुपापा में नजर आने वाले हैं। मुपापा में आयुष्मान के साथ श्रेया चौधरी लीड रोल में हैं। यग यशारज फिल्म्स की मूवी है, लेकिन आयुष्मान के रोल को लेकर या इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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