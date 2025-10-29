Thamma Box Office: 100 करोड़ क्लब में पहुंची आयुष्मान की फिल्म, हर्षवर्धन की दीवानियत दे रही है टक्कर

संक्षेप: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत में सधी हुई कमाई की है। फिल्म इस कलेक्शन के साथ 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है।

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर-कॉमेडी थामा दिवाली पर रिलीज़ हुई थी और तब से लगातार खबरों में बनी हुई है। आयुष्मान पहली बार इस तरह के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के साथ क्लैश के बाद भी ये फिल्म अपने लिए ऑडियंस जुटाने में कामयाब हुई है। हालांकि, हर्षवर्धन की फिल्म अब तक थामा को टक्कर दे रही है। कमाई की बात करें तो फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार लार लिया है।

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

फिल्म ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत यानी आठवें दिन (मंगलवार) को 5.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। आठवें दिन का आंकड़ा यह साबित करता है कि थामा की पकड़ ऑडियंस पर अब भी बरकरार है। लेकिन उन्हें हर्षवर्धन राणे की फिल्म से टक्कर मिल रही है। कम बजट की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे मंगलवार को 4 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।

अब तक की कमाई

अभी तक के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये की दमदार शुरुआत की थी। दूसरे दिन 18.6 करोड़, तीसरे दिन 13 करोड़ और चौथे दिन 10 करोड़ की कमाई की। वीकेंड पर फिल्म की रफ्तार दोबारा बढ़ी और शनिवार को 13.1 करोड़ तथा रविवार को 12.6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। सातवें दिन जहां फिल्म ने 4.3 करोड़ रुपये कमाए थे, और आठवें दिन साढ़े 5 करोड़ के साथ फिल्म ने अब तक कुल 101.10 करोड़ कमा लिए हैं।