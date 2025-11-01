Thamma Box Office: आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म, दूसरे शुक्रवार को कमाए इतने करोड़

Thamma Box Office: आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म, दूसरे शुक्रवार को कमाए इतने करोड़
संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा के दूसरे शुक्रवार को कमाई की जानकरी सामने आई है। थामा आयुष्मान के करियर की बड़ी फिल्म बन गई है। जानिए फिल्म की कुल कमाई
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी थामा दिवाली रिलीज के बाद से ही ऑडियंस का दिल जीत रही है। फिल्म ने शानदार रफ्तार के साथ 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है और ये आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हो रही है।ऑडियंस ने कहानी, कॉमेडी और परफॉर्मेंस के कॉम्बिनेशन को खूब सराहा है, जबकि ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिल्म की पकड़ दूसरे हफ्ते में भी बनी हुई है।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Sacnilk के अनुसार, थामा ने अपने पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ की शानदार कमाई की थी। दूसरे शुक्रवार यानी 11 वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल बॉक्स ऑफिस बिज़नेस 111.40 करोड़ तक पहुंच गया है। पहले हफ्ते के वीकेंड पर फिल्म ने 13.1 करोड़ (शनिवार) को12.6 करोड़ (रविवार) कमाए थे, जिसने इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचा दिया। अब भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है साथ रिलीज हुई हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को टक्कर दे रही है।
फिल्म की डिटेल
आदित्य सर्पोतर के डायरेक्शन में बनी और मड्डॉक फिल्म्स के बैनर तले तैयार यह फिल्म स्टूडियो के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे एंटरटेनिंग एंट्री मानी जा रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पत्रकार के किरदार में हैं जो एक मिस्ट्री गर्ल यानी रश्मिका से मिलने के बाद वैम्पायर बन जाता है। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने थामा को एंटरटेनमेंट से भरपूर बताया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।