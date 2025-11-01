Thamma Box Office: आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म, दूसरे शुक्रवार को कमाए इतने करोड़

Hindustan Hindi News
Sat, 1 Nov 2025 07:07 AM
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी थामा दिवाली रिलीज के बाद से ही ऑडियंस का दिल जीत रही है। फिल्म ने शानदार रफ्तार के साथ 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है और ये आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हो रही है।ऑडियंस ने कहानी, कॉमेडी और परफॉर्मेंस के कॉम्बिनेशन को खूब सराहा है, जबकि ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिल्म की पकड़ दूसरे हफ्ते में भी बनी हुई है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के अनुसार, थामा ने अपने पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ की शानदार कमाई की थी। दूसरे शुक्रवार यानी 11 वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल बॉक्स ऑफिस बिज़नेस 111.40 करोड़ तक पहुंच गया है। पहले हफ्ते के वीकेंड पर फिल्म ने 13.1 करोड़ (शनिवार) को12.6 करोड़ (रविवार) कमाए थे, जिसने इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचा दिया। अब भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है साथ रिलीज हुई हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को टक्कर दे रही है।

फिल्म की डिटेल

आदित्य सर्पोतर के डायरेक्शन में बनी और मड्डॉक फिल्म्स के बैनर तले तैयार यह फिल्म स्टूडियो के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे एंटरटेनिंग एंट्री मानी जा रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पत्रकार के किरदार में हैं जो एक मिस्ट्री गर्ल यानी रश्मिका से मिलने के बाद वैम्पायर बन जाता है। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने थामा को एंटरटेनमेंट से भरपूर बताया है।

ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
