Thamma OTT Release: इस प्लेटफार्म पर देख सकते हैं आयुष्मान-रश्मिका की हॉरर फिल्म, नवाज़ुद्दीन बने विलेन

संक्षेप:

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा की खूब चर्चा हुई है। इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया था और अब ये OTT प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी है। ये हॉरर और रोमांस से भरी कहानी यहां देखी जा सकती है।

Dec 16, 2025 04:13 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा को ऑडियंस ने पसंद किया था। दोनों एक्टर्स की दमदार एक्टिंग और इनके बीच दिखाया रोमांस हिट था। पहली बार दोनों साथ काम करते नजर आए। फिल्म की खासियत नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और उनका अलग अंदाज था। इस बार भी विलेन के किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया। फिल्म को मिले-जुले रिएक्शन के बाद भी थामा बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में कामयाब हुई थी। अब बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के बाद अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है।

OTT रिलीज

दिवाली वीकेंड पर रिलीज हुई थामा में आयुष्मान खुराना और रश्मिका की हॉरर रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई थी। एक्टर्स की परफॉरमेंस, परेश रावल की शानदार कॉमिक टाइमिंग, नवाजुद्दीन का काम सराहा गया था। थिएटर रिलीज के करीब दो महीने बाद ये फिल्म OTT पर आ गई है। फिल्म आज से ही अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक्स ने एक पोस्ट शेयर कर थामा की OTT रिलीज डेट जानकारी दी है।

फिल्म की कास्ट और एक्टर्स की परफॉरमेंस

आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन इस हॉरर, रोमांटिक फिल्म थामा को दिनेश विजान और अमर कौशिक ने प्रोड्यूस किया है।फिल्म की कहानी आयुष्मान खुराना के किरदार अलोक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गलती से पिशाचों की एक छिपी हुई दुनिया में पहुंच जाता है। इस दौरान एक्टर की मुलाक़ात रश्मिका के किरदार से होती है। कहानी शानदार है और मजबूत तरीके से पेश की गई है। फिल्म में वरुण धवन के भेड़िया किरदार का कैमियो भी है। नोरा फतेही नई आई हैं। मलाइका अरोड़ा का डांस वायरल हुआ था।

