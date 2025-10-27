Hindustan Hindi News
Thamma Box Office: आयुष्मान-रश्मिका की हॉरर फिल्म को रविवार को हुआ फायदा, 100 करोड़ के पास पहुंची

संक्षेप: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर फिल्म थामा के 6 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। फिल्म अब जल्द 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।

Mon, 27 Oct 2025 06:08 AM Usha Shrivas
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर फिल्म थामा ऑडियंस को पसंद आ रही है। दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर भी जमे रहने और हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के साथ क्लैश के बाद भी फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक लाने में कामयाब हुई है। हालांकि फिल्म ने अभी तक पहले दिन जितना कलेक्शन नहीं किया है। इसके बावजूद ये फिल्म जल्द 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन थोड़ी गिरावट के साथ 18।6 करोड़, तीसरे दिन 13 करोड़, और चौथे दिन 10 करोड़ का कलेक्शन किया। वीकेंड पर फिल्म ने फिर से रफ्तार पकड़ी और शनिवार को 13।1 करोड़, वहीं रविवार (छठे दिन) को शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 13 करोड़ की कमाई की है। छह दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 91।70 करोड़ तक पहुंच गया है, जो आयुष्मान खुराना के करियर के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है।

आदित्य सर्पोतर के डायरेक्शन में बनी थामा को मड्डॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। कहानी की बात करें तो ये एक पत्रकार अलोल के इर्द-गिर्द घूमती है जिसका किरदार आयुष्मान ने निभाया है। बाद में फिल्म में रश्मिका की एंट्री होती है और कहानी बदल जाती है। ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी फिल्म की तारीफ की है। कई लोगों ने इसे मड्डॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे एंटरटेनिंग फिल्म बताया है।

