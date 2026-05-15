आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान पर फूटा लोगों का गुस्सा, इस वजह से लगा दी क्लास

आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ ऐसा हुआ कि लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं।

कई बार एक्टर्स की फोटोज लेने के लिए मीडिया फोटोग्राफर्स ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। वे स्टार्स को कैप्चर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पैपराजी ने आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह को कैप्चर करने के लिए वहां मौजूद सिद्धार्थ आलमबायन जो मैशबल इंडिया के होस्ट हैं, उन्हें कुछ ऐसा बोल देते हैं कि ना सिर्फ पैपराजी बल्कि एक्टर्स पर भी लोग गुस्सा कर रहे हैं।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को आ गया गुस्सा दरअसल, एक वीडियो सामने आया है जहां पति पत्नी और वो दो की स्टार कास्ट वड़ा पाव खाती है। उनके साथ सिद्धार्थ भी होते हैं। गलती से सिद्धार्थ स्टार्स के सामने आ जाते हैं तो इस पर कई फोटोग्राफर्स उनपर कमेंट करने लगे। कोई बोलने लगा ऐ, हट जाओ। वहीं एक ने तो यह तक कहा कि ये वड़ा पाव को हटाओ।

सिद्धार्थ ने फिर किया रिएक्ट सिद्धार्थ पहले तो ये सब नजरअंदाज करते हैं। लेकिन फिर बार-बार आ रहे कमेंट पर वह भी अपना आपा खो देते हैं और बोलते हैं कि प्यार से भाई प्यार से...ऐ ऐ मत करो।

लोगों के रिएक्शन इस वीडियो को एक पेज ने शेयर किया और उस पर लोगों ने खूब कमेंट्स किए। कई तो स्टार्स पर गुस्सा भी कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने तभी रिएक्ट नहीं किया। एक ने लिखा कि मुझे पूछना है कि क्यों आयुष्मान, रकुल और सारा इस पर नहीं बोले। एक ने लिखा कि क्यों एक्टर्स ऐसे मोमेंट पर सपोर्ट नहीं करते हैं।

पति पत्नी और वो 2 कब होगी रिलीज पति पत्नी और वो दो की बात करें तो यह फिल्म 15 मई को रिलीज हो रही है। पहले यह फिल्म होली पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर मूवी पोस्टपोन होने के बाद अब 15 मई को मूवी रिलीज हो गई है। फिल्म को मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया है। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं। यह साल 2019 की फिल्म पति पत्नी और वो का सीक्वल है।

पहला पार्ट था हिट पहले पार्ट में जहां कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे लीड रोल में थे। पहले पार्ट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।