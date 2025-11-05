Thamma Box Office: दूसरे मंगलवार को धीमी हुई आयुष्मान की फिल्म की कमाई, जोड़े सिर्फ इतने करोड़

Thamma Box Office: दूसरे मंगलवार को धीमी हुई आयुष्मान की फिल्म की कमाई, जोड़े सिर्फ इतने करोड़
संक्षेप: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा की कमाई दूसरे मंगलवार तक आते-आते कम हो गई है। पहले हफ्ते में तेजी से कमाई करने वाली ये फिल्म अब कम कमा रही है। बावजूद इसके फिल्म ने अच्छा बिजनेस कर लिया है।
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी थामा ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे हफ्ते में भी टिकी हुई है। दिवाली रिलीज़ का फायदा उठाते हुए और अपने कंटेंट व स्टारकास्ट की पहचान के बल पर फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 108।4 करोड़ की दमदार कमाई की कर प्रोड्यूसर को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। दूसरे सप्ताह में कमाई की रफ्तार भले ही तेजी से न हो, लेकिन कलेक्शन स्थिर बना हुआ है, जो पूरी तरह से ऑडियंस की वर्ड ऑफ माउथ पर चल रहा है। हॉरर में आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है।
15 दिन में कमा लिए इतने करोड़
Sacnilk के अनुसार फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 108 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। और अब 15वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को लगभग 2 करोड़ का बिज़नेस किया। फिल्म की कमाई अब तक कुल 123।80 करोड़ तक पहुंच गई है। इस फिल्म को हर्षवर्धन राणे की कम बजट की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत से भी टक्कर झेलनी पड़ी थी जिससे फिल्म को थोड़ा नुकसां जरूर हुआ है।
फिल्म का डायरेक्शन और किरदार
आदित्य सर्पोतर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म मड्डॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की एक और एंट्री है। फिल्म की ट्रीटमेंट और एक्टर्स की परफॉर्मेंस को लेकर ऑडियंस की मिली-जुली पर पॉजिटिव रिएक्शन सामने आए हैं। आयुष्मान का वैम्पायर जर्नलिस्ट वाला किरदार नया था, और डायरेक्टर ने कॉमेडी, ड्रामा और हल्के हॉरर को बैलेंस करने की सफल कोशिश की है। कुल मिलाकर, थामा दूसरे हफ्ते में ठीक-ठाक कमाई करते हुए चल रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
