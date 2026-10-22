Udta Teer को रिलीज से पहले लगा झटका, इस देश में बैन हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर सिनेमाघरों में रिलीज होने को बिल्कुल तैयार है। इस कॉमेडी स्पाई थ्रिलर फिल्म को नेपाल में बैन कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्यों?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। रिलीज से पहले इस फिल्म को नेपाल में बैन कर दिया गया है। नेपाल में ये फिल्म सीबीएफसी की गाइडलाइन्स को पास करने में फेल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को नेपाल में इसकी स्टोरीलाइन की वजह से बैन किया गया है। फिल्म को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में टेंशन को दिखाती है।

क्यों नेपाल में बैन हुई आयुष्मान खुराना की उड़ता तीर? नेपाल की स्थानीय न्यूज वेबसाइट 'ऑनलाइनखबर' के अनुसार, मंत्रालय ने एक आधिकारिक पत्र के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 'नेशनल सिने ग्रुप' को सूचित किया कि यह फिल्म जरूरी टेस्ट पास नहीं कर पाई है। इस पत्र में लिखा गया है कि सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड ने पाया कि 'उड़ता तीर' का कंटेंट 'नेशनल सिनेमा (प्रोडक्शन, एग्जीबिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट, 2026' की धारा 8(3) के तहत लगाई गई पाबंदियों के दायरे में आता है। इसी सेक्शन के तहत फिल्म को नेपाल में बैन कर दिया गया है। नेपाल के फिल्म राइटर और समीक्षक समीप्याराज तिमिल्सिना ने कहा कि फिल्म को इसकी स्टोरीलाइन की वजह से बैन किया गया है। फिल्म की स्टोरीलाइन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच तनाव के इर्द-गिर्द घूमती है।

ऑनलाइन खबर के मुताबिक, तिमिल्सिना का कहना है कि नेपाल में ऐसी फिल्मों पर रोक लगाने का प्रावधान है जो किसी दूसरे देश की छवि को नुकसान पहुंचाए या मित्र देशों के साथ संबंधों पर बुरा असर डाल सकती है।

क्या है उड़ता तीर का प्लॉट? बता दें, इस फिल्म की कहानी एक ऐसे स्पाई के इर्द-गिर्द घूमती है जिसकी याददाश्त चली गई है। वो स्पाई एक सच्चा देशभक्त है, लेकिन वो ये भूल चुका है कि वो किस देश (भारत या पाकिस्तान) का नागरिक है। इस फिल्म को आकाश ए. कौशिक ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के अलावा रघुबीर यादव, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस और राम कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे।

स्वर्ण मंदिर आशीर्वाद लेने पहुंचे थे सारा अली और आयुष्मान खुराना फिल्म की रिलीज से पहले सारा अली खान और आयुष्मान खुराना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर सारा अली खान का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में सारा अली खान स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना करते हुए जोर-जोर से रोती हुई नजर आई थीं। सारा अली खान सफेद कुर्ते-पजामे में यहां पहुंचीं थीं। प्रार्थना के वक्त सारा का सिर दुपट्टे से ढका हुआ था। सारा अली खान के साथ आयुष्मान खुराना भी इस वीडियो में नजर आ रहे थे।

फिल्म के प्रमोशन के लिए सारा अली खान और आयुष्मान खुराना वाघा बॉर्डर भी पहुंचे। यहां आयुष्मान खुराना ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘उड़ता तीर’ के गाने ‘जय हिंद’ से भीड़ को एक खास तोहफा दिया। बॉर्डर पर गूंजते देशभक्ति गीत के साथ, आयुष्मान की परफॉर्मेंस ने गाने को एक नया एहसास दिया और इसे पर्दे से निकालकर सीधे देश के दिल तक पहुंचा दिया।