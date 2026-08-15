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आवारापन 2 के बाद आएगा तीसरा पार्ट? इमरान हाशमी ने दिया बड़ा हिंट

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Emraan Hashmi Film: अवारापन 2 के क्रेज के बीच इमरान हाशमी ने फैंस को एक गुड न्यूज दी है। एक्टर ने आवारापन 3 को लेकर हिंट ड्रॉप किया है। उन्होंने इशारा किया है कि आवारापन 3 जल्द ही आ सकती है। 

Awarapan 3 Hint
आवारापन 2 का आएगा तीसरा पार्ट

आवारापन 2 के प्रमोशन के लिए मुंबई के एक थिएटर में पहुंचे इमरान हाशमी ने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है। फैंस से बातचीत के दौरान उन्होंने आवारापन 3 को लेकर हिंट दी। इमरान हाशमी अपनी को-स्टार दिशा पाटनी के साथ मुंबई के थिएटर में पहुंचे थे।

जब आवारापन 2 देख रहे लोगों से इमरान ने की बात

इमरान हाशमी अपनी को-स्टार के साथ मुंबई के थिएटर में पहुंचे थे। फिल्म देखने आए लोगों से बात करते हुए इमरान हाशमी ने कहा, "ये वो फिल्म है जो मेकर्स से ज्यादा फैंस की है, इसलिए ही हम वापस आए। हमने जयादा एक्शन और इमोशन्स के साथ इस सफर को और भी रोमांचक बना दिया है। शुक्रवार को यह फ़िल्म हमारे हाथों से निकलकर आपके हाथों में आ जाएगी।"

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आवारापन 3 को लेकर दिया फैंस को हिंट

इमरान हाशमी ने लोगों से फिल्म के इंटरवल में बात की। जब एक फैन ने कहा कि फिल्म सुपरहिट होगी, इमरान ने जवाब दिया- फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है, सेकेंड हाफ ज्यादा अच्छा है। इसी दौरान इमरान हाशमी ने कहा- हम आशा करते हैं आपको पूरी फिल्म पसंद आए, और उम्मीद है कि जल्द ही आवारापन 3 भी आएगी।

साल 2007 में आई फिल्म का सीक्वल है आवारापन 2

आवारापन 2 की बात करें तो ये फिल्म साल 2007 में आई फिल्म आवारापन का सीक्वल है। आवारापन 2 की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत शानदार हुई है। फिल्म ने पहले ही दिन 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी जैसे कलाकार नजर आए हैं।

आवारापन 2 की अबतक की कमाई

आवारापन 2 की अबतक की कमाई यानी 15 अगस्त शाम 7 बजे तक की बात करें तो फिल्म ने भारत में 41.51 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ और आज यानी दूसरे दिन 19.51 करोड़ की कमाई की है।

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शिवम पंडित के किरदार में इमरान हाशमी ने की है वापसी

आवारापन 2 में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आए हैं। फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है। वहीं, फिल्म के पहले पार्ट की बात करें तो फिल्म को मोहित सुरी ने डायरेक्ट किया था।

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आवारापन 29 जून, 2007 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन समय के साथ-साथ इमरान हाशमी की ये फिल्म कल्ट बन गई और यही वजह है कि आवारापन 2 को बॉक्स ऑफिस पर इस तरह का शानदार रिस्पॉन्स मिला है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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