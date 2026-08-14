‘आवारापन 2’ में हैं वामिका गब्बी के रियल भाई, शाहरुख खान की ‘जीरो’ में भी आ चुके हैं नजर
Awarapan 2: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ में वामिका गब्बी के रियल भाई ने भी काम किया है। आपने पहचाना? शाहरुख खान की ‘जीरो’ में भी नजर आए थे।
इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसी बीच फिल्म की स्टारकास्ट से जुड़ी एक दिलचस्प बात सामने आई है। आपको पता इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी के रियल भाई ने मुख्य भूमिका निभाई है? आपने पहचाना? आइए बताते हैं।
इमरान हाशमी से ज्यादा हाइलाइट हुए वामिका गब्बी के भाई
जी हां, 'आवारापन 2' में जोरावर का रोल निभाने वाले अभिनेता कोई और नहीं, बल्कि वामिका गब्बी के रियल भाई पूरन गब्बी हैं। इन्होंने ‘आवारापन 2’ में इतनी कमाल की एक्टिंग की है कि कहीं-कहीं इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ दिया है।
शाहरुख खान की फिल्म में भी दिखा चुके हैं कमाल
पूरन गब्बी कोई नया चेहरा नहीं हैं। इससे पहले भी वे कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। शाहरुख खान स्टारर 'जीरो' (2018) में पूरन गब्बी ने काम किया था, जहां उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। आयुष्मान खुराना की इस चर्चित कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' (2020) में भी वे नजर आ चुके हैं। ‘ब्लैक वारंट’ में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ी है।
भाई-बहन की जोड़ी का दिखा जलवा
वामिका गब्बी जहां अपनी बेहतरीन अदाकारी से पहले ही दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं, वहीं अब उनके भाई पूरन गब्बी भी बॉलीवुड में धीरे-धीरे अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। 'आवारापन 2' में पूरन के किरदार 'जोरावर' को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
कैसी है ‘आवारापन 2’?
‘आवारापन 2’ में इमरान हाशमी और पूरन गब्बी के साथ-साथ दिशा पटानी, पूरन गब्बी, शबाना आजमी भी हैं। इस फिल्म को लाइव हिन्दुस्तान ने 3 स्टार्स दिए हैं। हमने दो स्टार्स इसलिए कम किए हैं क्योंकि इसकी कहानी काफी घिसी-पिटी है। पूरा रिव्यू पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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