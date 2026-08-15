Awarapan 2 Worldwide Collection : इमरान हाशमी की फिल्म ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, वर्ल्डवाइड इतने करोड़ कमाए
इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 ने वर्ल्डवाइड पहले दिन कितने करोड़ कमाए हैं, इसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। जानें पहले दिन कितनी हुई कमाई।
इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2, साल 2007 में आई आवारापन का सीक्वल है। इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज था और अब जब मूवी रिलीज हो गई तो फिल्म की कमाई से पता चल रहा है कि सच में फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आवारापन 2 ने साथ में रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 से ज्यादा कमाई की है। अब बताते हैं आपको फिल्म ने वर्ल्डवाइड कितने करोड़ की कमाई की है।
आवारापन 2 ने कितनी की वर्ल्डवाइड कमाई
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक आवारापन 2 ने वर्ल्डवाइड 27.20 करोड़ की कमाई कर ली है। दरअसल, फिल्म ने भारत में नेट 21 करोड़ की कमाई की है। वहीं ग्रॉस 25.20 करोड़ की कमाई की है। ओवरसीस फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 27.20 करोड़ की कमाई की है।
आवारापन 2 से इमरान का बना रिकॉर्ड
इस कलेक्शन के साथ आवारापन 2, इमरान की बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है। इससे पहले तक इमरान की सिर्फ 2 फिल्मों ने डबल डिजिट ओपनिंग की थी और वो थी राज 2 और बादशाहो। राज 2 ने 10.35 करोड़ कमाए थे। वहीं बादशाहो ने 12.60 करोड़ की कमाई की थी। अब आवारापन 2 ने इन दोनों फिल्मों को पछाड़ दिया।
बता दें कि आवारापन के पहले पार्ट ने ओपनिंग डे पर 79 लाख रुपये की कमाई की थी और पहले वीकेंड पर 2.88 करोड़ की कमाई की थी। पहला पार्ट तो जबकि फ्लॉप हुआ था।
आवारापन 2 के बारे में जानें
आवारापन 2 की बात करें तो इस फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है। वहीं विशेष भट्ट ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में इमरान ने शिवम पंडित का किरदार निभाया है। फिल्म में इमरान के साथ दिशा पाटनी, शबाना आजमी और सुविंदर विक्की लीड रोल में हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।
बंटवारा 1947 से टक्कर
बंटवारा 1947 भी शुक्रवार को आवारापन 2 के साथ रिलीज हुई है। सनी देओल की यह फिल्म लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आवारापन 2 से पीछे रह गई है। बंटवारा 1947 ने भारत में नेट 5.75 करोड़ की कमाई की। वहीं भारत में ग्रॉस मूवी ने 6.84 करोड़ की कमाई की थी। वर्ल्डवाइड फिल्म ने 8.34 करोड़ की कमाई की है। तो इस कलेक्शन के साथ बंटवारा 1947 पीछे रह गई, लेकिन देखते हैं कि वीकेंड कलेक्शन के साथ कौनसी फिल्म बाजी मारती है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें