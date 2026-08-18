आवारापन 2 Vs बंटवारा 1947 : इमरान हाशमी की आंधी में सनी देओल हुए पस्त, 4 दिन में दोनों की मूवी ने इतने करोड़ कमाए

आवारापन 2 और बंटवारा 1947 की रिलीज को 4 दिन हो गए हैं और अब आपको बताते हैं 4 दिन में फिल्म ने टोटल कितने करोड़ की कमाई कर ली है।

इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 और सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 साथ में 14 अगस्त को रिलीज हुई थी। पहले ही दिन से इमरान हाशमी की फिल्म आगे चल रही है। इतना ही नहीं एडवांस बुकिंग में भी आवारापन 2 आगे थी। तो चलिए बताते हैं कि 4 दिन में दोनों फिल्मों ने कितने करोड़ की कमाई कर ली है।

सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक चौथे दिन आवारापन 2 ने 10.92 करोड़ की कमाई की है। वहीं सनी देओल की बंटवारा 1947 ने चौथे दिन 2 करोड़ की कमाई की है।

दोनों फिल्मों का टोटल कलेक्शन आवारापन 2 ने 4 दिन में टोटल भारत में नेट 91 करोड़ की कमाई की है। वहीं वर्ल्डवाइड मूवी ने 130.82 करोड़ की कमाई की है।

फिल्म कलेक्शन पहला दिन 26.40 करोड़ दूसरा दिन 40.50 करोड़ तीसरा दिन 31.20 करोड़ चौथा दिन 10.92 करोड़

वहीं बंटवारा 1947 ने मूवी ने भारत में नेट 28.50 करोड़ की कमाई की थी। वर्ल्डवाइड मूवी ने 40.20 करोड़ की कमाई की है।

फिल्म कलेक्शन पहला दिन 5.75 करोड़ दूसरा दिन 13.50 करोड़ तीसरा दिन 7.25 करोड़ चौथा दिन 2 करोड़

आवारापन 2 की बात करें तो अगर मंगलवार को फिल्म अगर सोमवार जितना भी कमा ले तो मूवी 100 करोड़ पार कर लेगी भारत में। वहीं सनी देओल की फिल्म तो अभी 100 करोड़ से काफी दूर है।

आवारापन 2 आवारापन 2 की बात करें तो इस फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है और विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया। फिल्म में इमरान हाशमी, शिवम पंडित बनकर वापस आए हैं। मूवी में इमरान के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी अहम किरदार में हैं। इनके अलावा पुरन गब्बी, अनिरुद्ध रावल, सुरेंद्र विक्की, विजयकांत कोहली और अतुल कुमार भी हैं। आवारापन 2 की बात करें तो इसका पहला पार्ट साल 2007 में रिलीज हुआ था।

बंटवारा 1947 वहीं बंटवारा 1947 की बात करें तो इसमें सनी ने एक मुस्लिम आदमी का किरदार निभाया है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जिस घर में वो शिफ्ट होते हैं वहां पहले से एक हिंदू महिला होती है। अब उस हिंदू महिला को बचाने के लिए सनी, सभी मुस्लिम समुदाय से उसको बचाता है। फिल्म में सनी के साथ प्रीति जिंटा, करण देओल और शबाना आजमी लीड रोल में हैं। इनके अलावा मूवी में अली फजल, अभिमन्यु सिंह, कनिका कपूर भी हैं।