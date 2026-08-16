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लागातार तीसरे दिन आवारापन 2 से पीछे रही बंटवारा 1947, रविवार को किसने की कितनी कमाई?

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Day 3 Box Office: आज रविवार को भी बंटवारा 1947 इमरान हाशमी की आवारापन 2 से आगे नहीं निकल पाई है। इमरान हाशमी की फिल्म ने तीन दिन में 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

Awarapan 2 and Batwara 1947 Day 3 Box Office
आवारापन 2 और बंटवारा का बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन

आवारापन 2 लगातार तीसरे दिन सनी देओल की बंटवारा 1947 से आगे निकल गई है। अगर आवारापन 2 इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो फिल्म अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआती दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। तीसरे दिन यानी 16 अगस्त को इमरान हाशमी की फिल्म 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।

आवारापन 2 का रविवार को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?

sacnilk.com के मुताबिक, आवारापन ने तीसरे दिन 26.25 करोड़ (नेट) की कमाई की। वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 98.40 करोड़ पहुंच गया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म की कमाई 104.40 करोड़ की कमाई कर ली है। भारत में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 80 करोड़ (रात 10 बजे तक) से ज्यादा हो गया है।

ये भी पढ़ें:बंटवारा 1947 vs आवारापन 2: 19 साल पहले सनी से हारे थे इमरान, अब BO पर पलटा खेल

फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ कमाए थे। दूसरे दिन 33.75 करोड़ और तीसरे दिन 26.25 करोड़ की कमाई की। इस तरह फिल्म का टोटल कलेक्शन 82 करोड़ हो गया है।

आवारापन 2कमाई (नेट)
डे 122 करोड़
डे 233.75 करोड़
डे 326.25 करोड़
टोटल82.00 करोड़

बंटवारा 1947 का तीसरे दिन कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल?

सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का टोटल ग्रॉस कलेक्शन भारत में 31.91 करोड़ हो गया है। फिल्म की नेट कमाई 26.75 करोड़ हो गया है। वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 37.41 करोड़ हो गया है।

बंटवारा 1947 ने पहले दिन 5.75 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ की कमाई की। वहीं, तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 7.50 करोड़ रहा है। इस तरह बंटवारा 1947 का टोटल कलेक्शन 26.75 करोड़ हो गया है।

ये भी पढ़ें:आवारापन 2 ने दूसरे दिन भी बिगाड़ा बंटवारा 1947 का खेल, किसने की कितनी कमाई?
बंटवारा 1947कमाई (नेट)
डे 15.75 करोड़
डे 213.50 करोड़
डे 37.50 करोड़
टोटल कलेक्शन26.75 करोड़

बंटवारा 1947 और आवारापन 2 आज की ऑक्यूपेंसी

आवारापन 2 के आज सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 25.69 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 60.38 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 68.62 पर्सेंट रही। इस तरह आज के शोज की एवरेज ऑक्यूपेंसी 51.56 पर्सेंट रही।

बंटवारा 1947 के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 11.85 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 29.38 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 33.54 पर्सेंट रही। इस तरह आज के शोज की एवरेज ऑक्यूपेंसी 24.92 पर्सेंट रही।

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14 अगस्त को रिलीज हुई थीं दोनों फिल्में

बंटवारा 1947 और आवारापन 2, दोनों ही फिल्में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं। बंटवारा 1947 को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। वहीं, आवारापन 2 को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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