Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Day 2: शाम 4 बजे तक के कलेक्शन ने किया हैरान, क्लैश में आगे निकला ये हीरो
Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Day 2 इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947 का शनिवार शाम 4 बजे तक का कलेक्शन सामने आ गया गया। जानिए दोनों में से कौन सी फिल्म आगे चल रही है और इन फिल्मों ने हाफ डेमें कितना कलेक्शन किया है।
14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947 रिलीज हुई है। इन फिल्मों के ओपनिंग डे के कलेक्शन को लेकर ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक्स ने जो अनुमान लगाया था, वो रिलीज वाले दिन काफी अलग साबित हुआ। ओपनिंग डे पर इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने अनुमान से दोगुनी कमाई कर सभी को हैरान कर दिया। वहीं सनी देओल की बंटवारा पीछे रह गई। अब पहले शनिवार के आधे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। शनिवार के शाम 4 बजे तक इन फिल्मों का कलेक्शन कुछ ऐसा रहा-
आवारापन 2 का शनिवार का कलेक्शन
इमरान हाश्मी की फिल्म आवारापन 2 की कहानी और एक्टर की शानदार परफॉरमेंस की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही हैं। फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था। अब आज शनिवार को फिल्म ने शाम 4 बजे तक फिल्म ने 12.60 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कमाई का ये आंकड़ा 25 से 27 करोड़ तक पहुंच सकता है। फिल्म ने डेढ़ दिनों में अब तक कुल 34.60 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म पर मेकर्स ने 45 से 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कई क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म के हिट होने की भविष्यवाणी कर दी है।
बंटवारा 1947 का शनिवार कलेक्शन
ऐसा माना जा रहा था कि आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 को 15 अगस्त के मौके का फायदा मिलेगा। बड़े एक्टर्स फिल्म से जुड़े हैं तो ओपनिंग डे पर अच्छी कमाई करने में आसानी होगी। लेकिन 14 अगस्त कोरिलीज हुई सनी देओल की इस फिल्म को इमरान हाश्मी की आवारापन 2 से टक्कर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहले दिन 5.75 करोड़ के साथ ओपनिंग ने आमिर खान और सनी देओल को निराश जरूर किया होगा। ऐसा माना जा रहा था कि बंटवारा 1947, 10 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर सकती है। लेकिन अनुमान से एकदम उलटा नतीजा रहा। फिल्म पहले दिन 5.75 करोड़ रुपए पर सिमट गई और अब शनिवार शाम 4 बजे तक फिल्म ने 6.45 करोड़ रुपए कमाए हैं। डेढ़ दिन का कुल कलेक्शन 12.20 करोड़ रुपए रहा है।
बंटवारा 1947 का बजट
रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल स्टारर इस फिल्म पर आमिर खान ने करीब 150 करोड़ रुपए का बजट लगाया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म पहले दिन धमाका कर सकती है। लेकिन आवारापन 2 से टक्कर का नुकसान मेकर्स को झेलना पड़ेगा। हलांकि, सनी देओल की फिल्म और परफॉरमेंस की तारीफ हो रही है।
आवारापन 2 निकली आगे
बता दें, बंटवारा 1947 और आवारापन 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश में फिलहाल इमरान हाशमी की फिल्म सनी देओल से आगे निकलती नजर आ रही है। इस क्लैश में इमरान जीतते नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड पर दोनों की टक्कर का नतीजा सामने आ जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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