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Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Day 2: शाम 4 बजे तक के कलेक्शन ने किया हैरान, क्लैश में आगे निकला ये हीरो

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Day 2 इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947 का शनिवार शाम 4 बजे तक का कलेक्शन सामने आ गया गया। जानिए दोनों में से कौन सी फिल्म आगे चल रही है और इन फिल्मों ने हाफ डेमें कितना कलेक्शन किया है।

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Day 2
शाम 4 बजे तक के कलेक्शन ने किया हैरान, क्लैश में आगे निकला ये हीरो

14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947 रिलीज हुई है। इन फिल्मों के ओपनिंग डे के कलेक्शन को लेकर ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक्स ने जो अनुमान लगाया था, वो रिलीज वाले दिन काफी अलग साबित हुआ। ओपनिंग डे पर इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने अनुमान से दोगुनी कमाई कर सभी को हैरान कर दिया। वहीं सनी देओल की बंटवारा पीछे रह गई। अब पहले शनिवार के आधे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। शनिवार के शाम 4 बजे तक इन फिल्मों का कलेक्शन कुछ ऐसा रहा-

आवारापन 2 का शनिवार का कलेक्शन

इमरान हाश्मी की फिल्म आवारापन 2 की कहानी और एक्टर की शानदार परफॉरमेंस की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही हैं। फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था। अब आज शनिवार को फिल्म ने शाम 4 बजे तक फिल्म ने 12.60 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कमाई का ये आंकड़ा 25 से 27 करोड़ तक पहुंच सकता है। फिल्म ने डेढ़ दिनों में अब तक कुल 34.60 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म पर मेकर्स ने 45 से 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कई क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म के हिट होने की भविष्यवाणी कर दी है।

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आवारापन 2

बंटवारा 1947 का शनिवार कलेक्शन
ऐसा माना जा रहा था कि आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 को 15 अगस्त के मौके का फायदा मिलेगा। बड़े एक्टर्स फिल्म से जुड़े हैं तो ओपनिंग डे पर अच्छी कमाई करने में आसानी होगी। लेकिन 14 अगस्त कोरिलीज हुई सनी देओल की इस फिल्म को इमरान हाश्मी की आवारापन 2 से टक्कर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहले दिन 5.75 करोड़ के साथ ओपनिंग ने आमिर खान और सनी देओल को निराश जरूर किया होगा। ऐसा माना जा रहा था कि बंटवारा 1947, 10 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर सकती है। लेकिन अनुमान से एकदम उलटा नतीजा रहा। फिल्म पहले दिन 5.75 करोड़ रुपए पर सिमट गई और अब शनिवार शाम 4 बजे तक फिल्म ने 6.45 करोड़ रुपए कमाए हैं। डेढ़ दिन का कुल कलेक्शन 12.20 करोड़ रुपए रहा है।

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बंटवारा 1947

बंटवारा 1947 का बजट

रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल स्टारर इस फिल्म पर आमिर खान ने करीब 150 करोड़ रुपए का बजट लगाया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म पहले दिन धमाका कर सकती है। लेकिन आवारापन 2 से टक्कर का नुकसान मेकर्स को झेलना पड़ेगा। हलांकि, सनी देओल की फिल्म और परफॉरमेंस की तारीफ हो रही है।

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आवारापन 2 निकली आगे

बता दें, बंटवारा 1947 और आवारापन 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश में फिलहाल इमरान हाशमी की फिल्म सनी देओल से आगे निकलती नजर आ रही है। इस क्लैश में इमरान जीतते नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड पर दोनों की टक्कर का नतीजा सामने आ जाएगा।

Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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