इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का ट्रेलर रिलीज, सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ के साथ होगा क्लैश
Awarapan 2 Trailer Out: इमरान हाशमी और दिशा पटानी की फिल्म ‘आवारापन 2’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ से होगा।
साल 2007 में आई कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आवारापन' के लगभग 19 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है। आज 'आवारापन 2' का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में इमरान हाशमी एक बार फिर अपने सबसे आइकोनिक किरदार 'शिवम पंडित' के रूप में नजर आ रहे हैं।
दर्द, गुस्से और बदले की नई कहानी
ट्रेलर में शिवम पंडित का एक नया, खूंखार और अतीत के जख्मों से भरा रूप देखने को मिल रहा है। इस बार की कहानी पहले से कहीं ज्यादा डार्क, दर्दनाक और बदले की आग से जलती हुई नजर आ रही है। एक्शन और इमोशन का यह जबरदस्त कॉम्बिनेशन फैंस के रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
‘आवारापन 2’ की नई स्टार कास्ट
फिल्म में इस बार दिशा पाटनी 'जारा' के किरदार में नजर आ रही हैं, जो शिवम के सफर में एक नया मोड़ लाती हैं। इसके अलावा दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी 'नफीसा' की भूमिका में हैं। फिल्म में पूरन गब्बी (जोरावर), अनिरुद्ध रावल (सिकंदर), सुरेंदर विकी (जयदीप), विजयंत कोहली (महमूद) और अतुल कुमार (समर्थ) जैसे कलाकार भी हैं।
इस बार किसने दिया है म्यूजिक?
'आवारापन' फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी पहचान उसका म्यूजिक रहा है और 'आवारापन 2' में भी इसी परंपरा को बरकरार रखा गया है। फिल्म का बैकग्राउंड और गानों का एल्बम मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, अंकित सचदेव और वासिफ अहमद ने तैयार किया है। वहीं बोल सईद कादरी, रश्मि विराग, अखिल सचदेवा और सचिन सिंह चंदेल ने लिखे हैं।
कब और कहां होगी रिलीज?
मुकेश भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। नितिन कक्कड़ ने इसे डायरेक्ट किया है। वहीं इसकी कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है। बता दें, 'आवारापन 2' 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।
बॉक्स ऑफिस क्लैश
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को ही सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 'बंटवारा 1947' भी रिलीज हो रही है। मतलब इस बार बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी बनाम सनी देओल का महा-मुकाबला देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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