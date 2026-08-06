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इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का ट्रेलर रिलीज, सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ के साथ होगा क्लैश

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Awarapan 2 Trailer Out: इमरान हाशमी और दिशा पटानी की फिल्म ‘आवारापन 2’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ से होगा।

Awarapan 2 Trailer out
आवारापन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है

साल 2007 में आई कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आवारापन' के लगभग 19 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है। आज 'आवारापन 2' का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में इमरान हाशमी एक बार फिर अपने सबसे आइकोनिक किरदार 'शिवम पंडित' के रूप में नजर आ रहे हैं।

दर्द, गुस्से और बदले की नई कहानी

ट्रेलर में शिवम पंडित का एक नया, खूंखार और अतीत के जख्मों से भरा रूप देखने को मिल रहा है। इस बार की कहानी पहले से कहीं ज्यादा डार्क, दर्दनाक और बदले की आग से जलती हुई नजर आ रही है। एक्शन और इमोशन का यह जबरदस्त कॉम्बिनेशन फैंस के रोंगटे खड़े कर देने वाला है।

‘आवारापन 2’ की नई स्टार कास्ट

फिल्म में इस बार दिशा पाटनी 'जारा' के किरदार में नजर आ रही हैं, जो शिवम के सफर में एक नया मोड़ लाती हैं। इसके अलावा दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी 'नफीसा' की भूमिका में हैं। फिल्म में पूरन गब्बी (जोरावर), अनिरुद्ध रावल (सिकंदर), सुरेंदर विकी (जयदीप), विजयंत कोहली (महमूद) और अतुल कुमार (समर्थ) जैसे कलाकार भी हैं।

इस बार किसने दिया है म्यूजिक?

'आवारापन' फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी पहचान उसका म्यूजिक रहा है और 'आवारापन 2' में भी इसी परंपरा को बरकरार रखा गया है। फिल्म का बैकग्राउंड और गानों का एल्बम मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, अंकित सचदेव और वासिफ अहमद ने तैयार किया है। वहीं बोल सईद कादरी, रश्मि विराग, अखिल सचदेवा और सचिन सिंह चंदेल ने लिखे हैं।

कब और कहां होगी रिलीज?

मुकेश भट्ट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। नितिन कक्कड़ ने इसे डायरेक्ट किया है। वहीं इसकी कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है। बता दें, 'आवारापन 2' 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बॉक्स ऑफिस क्लैश

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को ही सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 'बंटवारा 1947' भी रिलीज हो रही है। मतलब इस बार बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी बनाम सनी देओल का महा-मुकाबला देखने को मिलेगा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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emraan hashmi Disha Patani
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