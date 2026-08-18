'आवारापन 2' की बंपर सक्सेस के बाद इमरान हाशमी का धमाका, बैक-टू-बैक 4 बड़ी फिल्मों से मचाएंगे गदर
Emraan Hashmi: इमरान हाशमी के पास इस वक्त 4 फिल्में हैं। इनमें से एक फिल्म इसी साल नवंबर में रिलीज होने वाली है। यहां देखिए लिस्ट।
'आवारापन 2' के शानदार कलेक्शन के बाद अब इमरान हाशमी की बैक-टू-बैक 4 फिल्में आने वाली हैं। पैन इंडिया स्पाई थ्रिलर से लेकर म्यूजिकल हॉरर तक, इमरान आने वाले समय में सिनेमाघरों और ओटीटी, दोनों पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए डालते हैं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर।
गूढ़ाचारी 2 (G2)
अदिवि शेष की इस मोस्ट अवेटेड सीक्वल में इमरान हाशमी के साथ वामिका गब्बी भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में इमरान के किरदार से जुड़ी डिटेल्स अभी गुप्त रखी गई हैं, लेकिन इस फ्रैंचाइजी में उनकी एंट्री ने कहानी को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है। विनय कुमार सिरीगिनेदी के निर्देशन में बन रही इस ये फिल्म साल 2026 में सीधे प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।
गनमास्टर G9
एक्शन और एंटरटेनमेंट के जबरदस्त डोज के साथ, 'गनमास्टर G9' 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की दिलचस्प स्टारकास्ट और इसके कैची टाइटल ने रिलीज से पहले ही काफी बज बना दिया है।
रूह
इमरान म्यूजिकल-हॉरर स्पेक्टेकल फिल्म 'रूह' में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मयंक शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी विशाल कपूर और मयंक शर्मा ने मिलकर लिखी है। विक्रम खाखर और सनी खन्ना द्वारा प्रोड्यूस की जा रही यह फिल्म 2027 में दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए तैयार है।
हरामी
मुंबई की भागदौड़ भरी और बेरहम जिंदगी के बैकड्रॉप पर सेट यह फिल्म एक विजुअली स्ट्राइकिंग 'स्ट्रीट सागा' है। 'हरामी' में यूथ क्राइम, टूटी किस्मत, प्यार और रिडेम्पशन की हार्ड-हिटिंग कहानी देखने को मिलेगी। यह प्रोजेक्ट इमरान के उस रॉ और इंटेंस परफॉरमेंस की याद दिलाएगा, जिसके लिए उन्हें इंडस्ट्री में पहचाना जाता है।
आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी दमदार शुरुआत करते हुए पहले दिन (शुक्रवार) 22 करोड़ का बेहतरीन कलेक्शन किया था। वीकेंड और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के कारण दूसरे दिन (शनिवार) फिल्म की कमाई में भारी उछाल आया और इसने 33.75 करोड़ अपने खाते में जोड़े। रविवार को कलेक्शन में हल्की गिरावट देखने को मिली, फिर भी फिल्म ने 26 करोड़ की जबरदस्त कमाई की। सोमवार यानी वर्किंग डे का लिटमस टेस्ट भी फिल्म ने अच्छे अंकों से पास कर लिया है। पहले सोमवार को फिल्म ने 9.25 करोड़ का बिजनेस किया है। इन चार दिनों की कमाई को मिलाकर 'आवारापन 2' का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 91.00 करोड़ तक पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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