इमरान हाशमी के परिवार के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप, बेटे अयान को हुआ था कैंसर
‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी बीच, लोग इमरान हाशमी के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम आपको उनके परिवार के बारे में बताते हैं।
फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) की सक्सेस के बाद बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पर्दे पर अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाने वाले इमरान की निजी जिंदगी और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प है। वह हिंदी सिनेमा के एक बेहद प्रतिष्ठित और मशहूर फिल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं। आइए आपको उनके परिवार से मिलवाते हैं।
'भट्ट-हाशमी' फैमिली का कनेक्शन
इमरान हाशमी का नाता बॉलीवुड के मशहूर भट्ट-हाशमी परिवार से है। उनके परिवार में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी है।
माता-पिता: इमरान के पिता अनवर हाशमी एक बिजनेसमैन और पूर्व अभिनेता रहे हैं। उनकी मां माहेराह हाशमी होममेकर थीं।
दादी: इमरान की दादी पूर्णिमा (मेहरबानो मोहम्मद अली) अपने दौर की एक मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री थीं।
मामा (अनकल्स): प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट और मुकेश भट्ट रिश्ते में इमरान हाशमी के मामा लगते हैं।
कजिन्स: बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, अभिनेत्री व निर्देशक पूजा भट्ट, राहुल भट्ट और जाने-माने निर्देशक मोहित सूरी इमरान के चचेरे/मौसेरे भाई-बहन हैं।
इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी के बारे में
ग्लैमर और लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहने वाली परवीन शाहानी, इमरान हाशमी की पत्नी हैं। कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इमरान और परवीन ने 14 दिसंबर 2006 को शादी रचाई थी। परवीन मीडिया की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन इमरान हमेशा अपनी सफलता और जीवन के मुश्किल वक्त में उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं।
बेटे अयान को हुआ था कैंसर
इमरान और परवीन के बेटे का नाम अयान हाशमी है। अयान का जन्म 3 फरवरी 2010 को हुआ था। इमरान की जिंदगी में सबसे बड़ा और भावुक मोड़ तब आया था जब साल 2014 में उनके 3 साल के मासूम बेटे अयान को फर्स्ट-स्टेज कैंसर (किडनी ट्यूमर) डिटेक्ट हुआ था। अयान ने बेहद कम उम्र में इस गंभीर बीमारी का डटकर मुकाबला किया और आखिरकार कैंसर को हराकर पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इमरान हाशमी ने अपने बेटे के इस संघर्ष, इलाज के कठिन दौर और एक पिता के रूप में अपने अनुभवों को अपनी चर्चित किताब 'द किस ऑफ लाइफ' में दर्ज किया है, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी।
‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'आवारापन 2' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से कुल 100.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस से 144.13 करोड़ रुपये की कमाई की है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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