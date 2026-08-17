‘आवारापन 2’ के हिट होते ही इमरान हाशमी ने अनाउंस की अपनी अगली फिल्म, नवंबर 2026 में होगी रिलीज
‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में इमरान हाशमी ने अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर डाली है।
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ उनकी फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को पीछे छोड़ दिया है। तीन दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ, उन्होंने अपनी अगली फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। आइए आपको उनकी इस अपकमिंग फिल्म के बारे में बताते हैं।
इमरान हाशमी की नई फिल्म का नाम
इमरान हाशमी की इस नई फिल्म का नाम 'गनमास्टर जी9' है। इस फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना नजर आएंगे। ये फिल्म 27 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे आदित्य दत्त डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं दीपक मुकुट, हुनर मुकुट और संगीता अहीर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।
यहां देखिए फिल्म की पहली झलक
इमरान हाशमी ने ‘गनमास्टर जी9’ का मोशन पोस्टर जारी कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस की है। मोशन पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘गनमास्टर जी9 पूरी तरह तैयार है और 27 नवंबर को बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। इस बार, सिर्फ गोलियां ही नहीं चलेंगी। रोमांस, म्यूजिक और एक्शन भी आ रहे हैं, जो आपका दिल जीत लेंगे।’
‘आवारापन 2’ की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘आवारापन 2’ ने 14 अगस्त के दिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। तीन दिनों में ‘आवारापन 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से नेट 81.75 करोड़ रुपये और ग्रॉस 98.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इमरान हाशमी की फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 110.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
‘आवारापन 2’ के बारे में
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' को लाइव हिन्दुस्तान ने 3 स्टार्स दिए हैं। फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी जैसे कलाकारा हैं, लेकिन सारी लाइमलाइट वामिका गब्बी के भाई पूरन गब्बी ने ले ली है। पूरन गब्बी और नॉस्टैल्जिक फीलिंग की वजह से ही इस फिल्म को हमने 3 स्टार्स दिए हैं। वहीं कहानी दमदार न होने की वजह से 2 स्टार्स कम किए हैं। यूं तो 'आवारापन 2', 'आवारापन' जैसी दमदार नहीं हैं। लेकिन वन टाइम वॉच जरूर है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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