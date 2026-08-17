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‘आवारापन 2’ के हिट होते ही इमरान हाशमी ने अनाउंस की अपनी अगली फिल्म, नवंबर 2026 में होगी रिलीज

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में इमरान हाशमी ने अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर डाली है।

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इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ उनकी फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को पीछे छोड़ दिया है। तीन दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ, उन्होंने अपनी अगली फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। आइए आपको उनकी इस अपकमिंग फिल्म के बारे में बताते हैं।

इमरान हाशमी की नई फिल्म का नाम

इमरान हाशमी की इस नई फिल्म का नाम 'गनमास्टर जी9' है। इस फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना नजर आएंगे। ये फिल्म 27 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे आदित्य दत्त डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं दीपक मुकुट, हुनर ​​मुकुट और संगीता अहीर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।

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यहां देखिए फिल्म की पहली झलक

इमरान हाशमी ने ‘गनमास्टर जी9’ का मोशन पोस्टर जारी कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस की है। मोशन पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘गनमास्टर जी9 पूरी तरह तैयार है और 27 नवंबर को बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। इस बार, सिर्फ गोलियां ही नहीं चलेंगी। रोमांस, म्यूजिक और एक्शन भी आ रहे हैं, जो आपका दिल जीत लेंगे।’

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‘आवारापन 2’ की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

‘आवारापन 2’ ने 14 अगस्त के दिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। तीन दिनों में ‘आवारापन 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से नेट 81.75 करोड़ रुपये और ग्रॉस 98.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इमरान हाशमी की फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 110.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

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‘आवारापन 2’ के बारे में

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' को लाइव हिन्दुस्तान ने 3 स्टार्स दिए हैं। फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी जैसे कलाकारा हैं, लेकिन सारी लाइमलाइट वामिका गब्बी के भाई पूरन गब्बी ने ले ली है। पूरन गब्बी और नॉस्टैल्जिक फीलिंग की वजह से ही इस फिल्म को हमने 3 स्टार्स दिए हैं। वहीं कहानी दमदार न होने की वजह से 2 स्टार्स कम किए हैं। यूं तो 'आवारापन 2', 'आवारापन' जैसी दमदार नहीं हैं। लेकिन वन टाइम वॉच जरूर है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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