इमरान हाशमी ने बनाया अपने करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 'आवारापन 2' से कर दिखाया यह कारनामा
Emraan Hashmi Awarapan 2: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने अपने करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। उन्होंने ये कमाल ‘आवारापन 2’ से कर दिखाया है।
इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने वो कर डाला है जो एक्टर की बाकी फिल्में कभी नहीं कर पाईं। दरअसल, एक्टर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए 23 साल हो गए हैं। हालांकि, उनकी किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं किया है। ‘आवारापन 2’ एक्टर के करियर की पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाई है।
‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘आवारापन 2’ ने ओपनिंग डे पर 22 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने 33.75 करोड़ रुपये कमाए। तीसरे दिन कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने 26 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके बाद चौथे दिन ‘आवारापन 2’ ने 9.25 करोड़ रुपये, जबकि पांचवें दिन 9.75 करोड़ रुपये की कमाई की। इन आंकड़ों के साथ फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 100.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है।
इमरान हाशमी की अन्य फिल्मों का कलेक्शन
‘आवारापन 2’ से पहले इमरान हाशमी की ‘द डर्टी पिक्चर’, ‘बादशाहो’, ‘राज 3’, ‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ और ‘मर्डर 2’ उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थीं। हालांकि, इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी।
द डर्टी पिक्चर - 80 करोड़ रुपये
बादशाहो - 78.1 करोड़ रुपये
राज 3 - 70.07 करोड़ रुपये
वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई - 55.47 करोड़ रुपये
मर्डर 2 - 47.90 करोड़ रुपये
इस तरह ‘आवारापन 2’ ने इमरान हाशमी के 23 साल लंबे फिल्मी करियर में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
नोट: ये सारा डेटा Sacnilk और बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट से लिया गया है।
कैसी है ‘आवारापन 2’?
‘आवारापन 2’ को लाइव हिन्दुस्तान ने 3 स्टार्स दिए हैं। ‘आवारापन 2’ के गाने मजेदार हैं और नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी है। हालांकि, ‘आवारापन 2’ की कहानी उतनी दमदार नहीं है। यही कारण है कि इसे 5 में से 3 स्टार्स दिए हैं। जब से फिल्म आई है तीन लोग - इमरान हाशमी, वामिका गब्बी के भाई पूरन गब्बी और परेश रावल के बेटे अनिरुद्ध रावल, सुर्खियों में आ गए हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें