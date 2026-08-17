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'आवारापन 2' ने इन 9 बड़ी फिल्मों को पछाड़ा, लिस्ट में दंबग 3-रेड 2 जैसी बिग बजट मूवीज

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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‘आवारापन 2’ ने तीन दिनों में सलमान खान की ‘दंबग 3’ और अजय देवगन की ‘रेड 2’ को पछाड़ डाला है। इतना ही नहीं, इनके अलावा 7 अनय फिल्मों को भी पटकनी दी है।

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इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का गदर

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। दिग्गज अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' के साथ जबरदस्त टक्कर के बावजूद 'आवारापन 2' ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और बंपर कमाई कर रही है। तीन दिन में इस फिल्म ने बॉलीवुड की 9 बड़ी-बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है।

'आवारापन 2' ने तीन दिनों में कितनी कमाई की है?

'आवारापन 2' ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस से 22 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में उछाल आया और 'आवारापन 2' ने 33.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वहीं तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। फिल्म ने रविवार के दिन सिर्फ 26 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह, फिल्म क कुल कलेक्शन 81.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

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'आवारापन 2' का डे वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

डे 1 (शुक्रवार) - 22 करोड़ रुपये

डे 2 (शनिवार) - 33.75 करोड़ रुपये

डे 3 (रविवार) - 26 करोड़ रुपये

कुल कलेक्शन - 81.75 करोड़ रुपये

'आवारापन 2' ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ते हुए शानदार कलेक्शन दर्ज किया है।

1. आवारापन 2 - 81.75 करोड़ रुपये

2. दबंग 3 - 78.75 करोड़ रुपये

3. केसरी - 78.07 करोड़ रुपये

4. रेड 2 - 73.83 करोड़ रुपये

5. स्काई फोर्स - 73.20 करोड़ रुपये

6. कबीर सिंह - 70.83 करोड़ रुपये

7. तू झूठी मैं मक्कार - 70.64 करोड़ रुपये

8. दृश्यम 2 - 64.14 करोड़ रुपये

9. भूल भुलैया 2 - 55.96 करोड़ रुपये

10. शैतान - 55.13 करोड़ रुपये

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कैसी है 'आवारापन 2'?

लाइव हिन्दुस्तान ने 'आवारापन 2' को 3 स्टार्स दिए हैं। फिल्म में इमरान हाशमी के बजाए वामिका गब्बी के भाई पूरन गब्बी की एक्टिंग लोगों काे पसंद आ रही है। पूरन गब्बी और नॉस्टैल्जिक फीलिंग की वजह इसे 3 स्टार्स दिए हैं। वहीं कहानी दमदार न होने की वजह से 2 स्टार्स कम किए गए हैं। यूं तो 'आवारापन 2', 'आवारापन' जैसी दमदार नहीं हैं। लेकिन वन टाइम वॉच जरूर है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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