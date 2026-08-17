'आवारापन 2' ने इन 9 बड़ी फिल्मों को पछाड़ा, लिस्ट में दंबग 3-रेड 2 जैसी बिग बजट मूवीज

'आवारापन 2' ने इन 9 बड़ी फिल्मों को पछाड़ा, लिस्ट में दंबग 3-रेड 2 जैसी बिग बजट मूवीज
‘आवारापन 2’ ने तीन दिनों में सलमान खान की ‘दंबग 3’ और अजय देवगन की ‘रेड 2’ को पछाड़ डाला है। इतना ही नहीं, इनके अलावा 7 अनय फिल्मों को भी पटकनी दी है।
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। दिग्गज अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' के साथ जबरदस्त टक्कर के बावजूद 'आवारापन 2' ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और बंपर कमाई कर रही है। तीन दिन में इस फिल्म ने बॉलीवुड की 9 बड़ी-बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है।
'आवारापन 2' ने तीन दिनों में कितनी कमाई की है?
'आवारापन 2' ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस से 22 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में उछाल आया और 'आवारापन 2' ने 33.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वहीं तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। फिल्म ने रविवार के दिन सिर्फ 26 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह, फिल्म क कुल कलेक्शन 81.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
'आवारापन 2' का डे वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे 1 (शुक्रवार) - 22 करोड़ रुपये
डे 2 (शनिवार) - 33.75 करोड़ रुपये
डे 3 (रविवार) - 26 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन - 81.75 करोड़ रुपये
'आवारापन 2' ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ते हुए शानदार कलेक्शन दर्ज किया है।
1. आवारापन 2 - 81.75 करोड़ रुपये
2. दबंग 3 - 78.75 करोड़ रुपये
3. केसरी - 78.07 करोड़ रुपये
4. रेड 2 - 73.83 करोड़ रुपये
5. स्काई फोर्स - 73.20 करोड़ रुपये
6. कबीर सिंह - 70.83 करोड़ रुपये
7. तू झूठी मैं मक्कार - 70.64 करोड़ रुपये
8. दृश्यम 2 - 64.14 करोड़ रुपये
9. भूल भुलैया 2 - 55.96 करोड़ रुपये
10. शैतान - 55.13 करोड़ रुपये
कैसी है 'आवारापन 2'?
लाइव हिन्दुस्तान ने 'आवारापन 2' को 3 स्टार्स दिए हैं। फिल्म में इमरान हाशमी के बजाए वामिका गब्बी के भाई पूरन गब्बी की एक्टिंग लोगों काे पसंद आ रही है। पूरन गब्बी और नॉस्टैल्जिक फीलिंग की वजह इसे 3 स्टार्स दिए हैं। वहीं कहानी दमदार न होने की वजह से 2 स्टार्स कम किए गए हैं। यूं तो 'आवारापन 2', 'आवारापन' जैसी दमदार नहीं हैं। लेकिन वन टाइम वॉच जरूर है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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