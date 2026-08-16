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Box Office Day 3: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ संडे को भी करेगी धमाका, शाम 5 बजे तक कमाए इतने

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 संडे को भी जबरदस्त कमाई कर रही है। शाम बजे तक इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है। पहले वीकेंड भर की कमाई से मेकर्स अपना बजट निकाल लेंगे। जानिए अब हुई कितनी कमाई।

Awarapan 2 sunday box office collection
आवारापन 2 रविवार कलेक्शन

14 अगस्त को रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। ओरिजिनल फिल्म आवारापन के 19 साल बाद भी फिल्म के लीड हीरो इमरान को खूब प्यार मिल रहा है।फिल्म बनाते समय मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि एक सीक्वल रिलीज के पहले दिन ही ओरिजिनल फिल्म आवारापन के लाइफटाइम कलेक्शन से दोगुनी कमाई कर लेगी। शुक्रवार और शनिवार के दिन धमाका करने के बाद अब ये संडे को भी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है। जानिए संडे शाम 5 बजे तक फिल्म का कलेक्शन-

अवारावान 2 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट डे 3

अवारावान 2 ने पहले दिन 22 करोड़ रुपए, दूसरे दिन यानी शनिवार को 33।75 करोड़ रुपए और आज संडे को शाम 5 बजे तक 12 करोड़ रुपए तक कमा लिए हैं। आज रात तक ये कलेक्शन 35 करोड़ के पार पहुंच सकता है। अब तक कुल कलेक्शन 68 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है। रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म पर मेकर्स ने 45 से 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फिल्म में 3 दिनों में ही ये बजट पार कर दिया है।

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आवारापन 2 vs बंटवारा 1947

आवारापन 2 निकली बंटवारे 1947 से आगे

साल 2007 में इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन रिलीज हुई थी। फिल्म की टक्कर सनी देओल की अपने से हुई थी जिसका नुकसान आवारापन के मेकर्स को उठाना पड़ा। फिल्म बोक्स्क ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अब 19 साल बाद एक बार फिर से इमरान हाशमी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई है। इस बार इमरान की आवारापन 2 आगे निकल गई है। फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट ने इस फिल्म को हिट घोषित कर दिया है।

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सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 के तीसरे दिन की कमाई

सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947 की बात करें तो 14 अगस्त को रिलीज इस फिल्म से कमाई की उम्मीदें थीं। । राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बंटवारे के दर्द को बयान कर रही है। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। फिल्म में पहले दिन उम्मीद से कम 5.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। दूसरे दिन 13.50 करोड़ और आज संडे शाम 5 बजे तक 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। कुल कलेक्शन 20 करोड़ पार पहुंच गया है।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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