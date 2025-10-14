क्रिकेटर सूर्य कुमार के साथ उज्जैन में दिखीं अवनीत कौर, लोग बोले- ये साथ में क्या कर रही है?
सूर्य कुमार अपनी पत्नी के साथ में उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए गए थे। उन्होंने वहां का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में लोगों को अवनीत कौर दिख रही हैं जिस पर कई को हैरानी हो रही है।
क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की रील चर्चा में है। इसमें वह अपनी पत्नी के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में हैं। वहां आरती के दौरान वह हाथ जोड़े बैठे हैं और उनके साथ जो तीसरा शख्स दिख रहा है, उसे लेकर लोगों में काफी उत्सकुता है। सूर्य कुमार हाथ जोड़े बैठे हैं और कैमरा पैन होता है तो बगल में अवनीत कौर बैठी दिखीं। अब लोग हैरान हैं कि अवनीत वहां साथ में क्या कर रही हैं। विराट कोहली कॉन्ट्रोवर्सी के बाद लोग अवनीत की मौजूदगी पर कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
वीडियो में दिखीं अवनीत
अवनीत कौर के फोटोज पर विराट कोहली का लाइक दिखने के बाद कई दिनों तक तरह-तरह की खबरें आती रही थीं। लोगों ने काफी मीम्स भी बनाए थे। अब अवनीत सूर्य कुमार और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ दिखीं तो लोग थोड़े चौंके। वीडियो में अवनीत ठीक से नहीं दिख रहीं। उनकी झलक दिखती है फिर कैमरा हट जाता है।
लोगों ने किए ये कमेंट्स
इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'वो अवनीत थी क्या साइड में।' इस पर किसी ने जवाब दिया है, हां अवनीत है, उसकी स्टोरी देखो। एक ने लिखा है, अवनीत वहां क्या कर रही है। एक ने कमेंट किया है, विराट ने इसे फेमस कर दिया। एक और ने लिखा है, अवनीत इनके साथ क्या कर रही है।
अवनीत का था बर्थडे
अवनीत कौर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर उज्जैन की स्टोरी लगाई है। उनका बर्थडे था तो कुछ फोटोज में केक काटती भी दिख रही हैं। कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि अवनीत अपने जन्मदिन पर वहां गई होंगी और सूर्य कुमार इत्तेफाक से मिल गए होंगे। हालांकि दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं है।
