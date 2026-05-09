भारत छोड़ बैंकॉक में शिफ्ट हो गईं अविका कौर, बोलीं- मैंने और मेरे पति ने हमेशा एक-दूसरे को...
अविका गौर भारत को छोड़कर बैंकॉक में शिफ्ट हो गई हैं। अविका गौर ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने ये फैसला लिया है। इसके अलावा बताया कि क्या इससे उनके काम पर असर पड़ेगा या नहीं।
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अविका गौर ने मिलिंद चांदवाणी से पिछले साल सितंबर में शादी की थी। इतने सालों से सबका दिल जीतने वालीं अविका अब बैंकॉक में शिफ्ट हो गई हैं परमानेंटली। अविका ने खुद इस खबर को कन्फर्म कर दिया है। अविका ने पति मिलिंद के साथ वहां घर खरीद लिया है।
क्यों भारत छोड़ बैंकॉक हुईं शिफ्ट
अविका ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, ‘मिलिंद और मुझे एहसास हुआ कि यहां उसके लिए अच्छा मौका है और हां मेरे लिए भी। यह काफी एक्साइटिंग है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यहां मैं छुट्टियां मना रही हूं। हमने हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट किया है 7 साल से। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है जो मुझे महीनों तक दूर रखता है तो वह हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही मैं उन्हें ग्रो करने से पीछे नहीं कर सकती हूं।’
अविका ने आगे कहा, ‘जब मैं मुंबई में भी थी। मैं हैदराबाद, राजमुंदरी और विशाखापट्टनम में शूटिंग कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मुंबई में ही रहना जरूरी नहीं मेरे लिए। बैंकॉकअब मेरा नया घर है।’
अविका ने क्लीयर किया कि वह अब भी काम करेंगी। वह अपने काम को पूरी प्रॉयरैरिटी देंगी और उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे।
क्या काम पर पड़ेगा शिफ्ट होने से असर?
अविका से पूछा गया कि क्या भारत से दूर रहकर उनके काम पर असर पड़ना का उनको लेकर कोई डर है तो वह बोलीं, मेरे पास जो भी काम आएगा वो मेरे शेड्यूल के हिसाब से आएगा। बाकी जिन्हें मेरे साथ काम करना है तो उन्हें पूरे एफर्ट्स करने होंगे मेरे लिए। मैंने जब अपने मूव करने का फैसला किया तो इंडस्ट्री काफी सपोर्टिव रही है।
अपना घर खुद सजा रही हैं अविका
मूविंग को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए अविका ने कहा, ‘पहली बार मैं सब खुद डिसाइड कर रही हूं। फर्नीचर से लेकर बाकी सब। बचपन से लेकर अब तक आप पैरेंट्स द्नारा प्लान किए घर में रहते हैं और शादी के बाद ससुराल वालों के हिसाब से। लेकिन अब हम खुद प्लान कर रहे हैं। फिलहाल मेरे परिवार वाले और मिलिंद के परिवार वाले यहीं हैं। मैं अब जल्द खतों के खिलाड़ी शूट के लिए जाएंगे। मेरी साउथ फिल्म भी रिलीज होने वाली है। इन शॉर्ट मैं लाइफ के बेस्ट फेज में हूं।’
अविका लास्ट बॉलीवुड फिल्म ब्लडी इश्क में नजर आई थीं जो हॉरर फिल्म थी। वहीं इसके अलावा वह तेलुगु फिल्म शनमुखा में नजर आई थीं।
टीवी की बात करें तो लास्ट वह पति-पत्नी और पंगा में नजर आई थीं। इसी शो के दौरान अविका और मिलिंद ने शादी की थी वो भी नेशनल टीवी पर।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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