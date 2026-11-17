सबसे महंगा टिकट बेचकर बना दिया रिकॉर्ड, फिल्म जिसने 'रामायण' और 'ब्रह्मास्त्र' को पछाड़ा
रामायण और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, लेकिन इसी बीच एक दूसरी फिल्म ने चौंकाने वाला रिकॉर्ड बना दिया है।
ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' और 'गॉडजिला' जैसी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही हैं। वहीं इस बीच भारत में सबसे महंगी टिकट बेचने का रिकॉर्ड किसी और ही फिल्म ने बना दिया है। ना ₹4,000 करोड़ में बनी नमित मल्होत्रा की रामायण, और ना ही मोस्ट अवेटेड मूवी 'गॉडजिला माइनस जीरो', बल्कि एक दूसरी हॉलीवुड फिल्म ने यह ताज अपने नाम किया है। इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग करीब 1 महीने पहले शुरू कर दी गई है और इसके बावजूद स्क्रीन्स काफी तेजी से भर रही है और नई स्क्रीन्स जोड़ी जा रही हैं। इस सबके बीच इसने सबसे महंगी टिकट 4300/- रुपये की बेची है।
भारत की सबसे महंगी मूवी टिकट!
जहां आमतौर पर मल्टीप्लेक्स में हमें 350 रुपये की एक टिकट मिल जाती है, वहीं इस फिल्म की एक टिकट 4300/- रुपये की बिकी है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कौन सी है यह फिल्म और कैसे इसने भारत में अभी तक का सबसे महंगा टिकट बेचकर रिकॉर्ड बना दिया है, चलिए जानते हैं। नवी मुंबई के सिनेपोलिस सीवुड्स मल्टीप्लेक्स ने फिल्म की 4DX स्क्रीनिंग के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। अब आप मानें या ना मानें, लेकिन 17 दिसंबर को रात 12:01 बजे के शो के लिए टिकट की कीमत पूरे ₹4,300 है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक यह भारत में अब तक का सबसे महंगा मूवी टिकट है। यह पहली बार है जब किसी एक मूवी टिकट की कीमत 4,000 रुपये के पार गई है।
4DX के लिए क्यों इतनी दीवानगी?
पहले टिकट की कीमत लगभग 3,000 रुपये थी। हाल ही में रामायण के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहीं रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र के लिए सबसे महंगी टिकट दिल्ली एनसीआर में 2200 रुपये की बिकी थी। 3D शोज के लिए टिकट का दाम 1050 रखा गया था। मुंबई में मल्टीप्लेक्स चेन PVR लोअर परेल में एक टिकट की कीमत 3,170 रुपये थी। आमतौर पर इतने ज्यादा रेट IMAX स्क्रीनिंग के लिए रिजर्व होते हैं। लेकिन यह फिल्म भारत में IMAX में रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए लोग 4DX शोज पर टूट पड़े हैं। यह पहली बार है कि किसी 4DX शो के टिकट की कीमत इतनी ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि टिकटों का दाम 4 हजार से ऊपर जाने के बावजूद इसके शोज की टिकटें धड़ाधड़ बिक रही हैं।
कौन सी है यह रिकॉर्ड तोड़ मूवी?
साफ है कि 'रामायण' और 'गॉडजिला माइनस जीरो' का बज घटने और दिसंबर की आमद के बीच इस फिल्म का बज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यह फिल्म और कोई नहीं, मार्वल यूनिवर्स की फिल्म 'एवेंजर्स - डूम्सडे' है। इस फिल्म की रिलीज का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में शुमार है। इस फिल्म के जरिए हॉलीवुड सुपरस्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बार फिर मार्वल यूनिवर्स में वापसी कर रहे हैं। फिल्म एक्शन और थ्रिलर से लबरेज रहने वाली है। लेकिन एक और खास बात यह है कि इस मूवी के जरिए एक बार फिर कई पुराने सुपरहीरो वापसी करने जा रहे हैं।
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