Avatar 3 Box Office Day 9: वीकेंड में 'अवतार 3' ने लगाई दहाड़, 'धुरंधर' की दहशत के बीच शनिवार को कमा डाले इतने करोड़

Avatar Fire And Ash Collection Day 9: जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'अवतार: फायर एंड एश' के पिछले दोनों पार्ट की सफलता के बाद दर्शकों के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार था। अवतार के पिछले दोनों पार्ट को काफी पसंद किया गया। अब मेकर्स इसका तीसरा पार्ट लेकर आए। 'अवतार 3' की रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज बना हुआ था। ऐसे में 'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसी बीच अब 'अवतार 3' के 9वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो काफी शानदार हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया है...

रिलीज के साथ इस फिल्म से मुकाबला 'अवतार 3' का रिलीज के साथ ही सामना रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से हुआ। दोनों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। वहीं, अब इसके सामने कार्तिका आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' भी रिलीज हो गई है। 'अवतार:फायर एंड एश' को इंडिया में इसके अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज किया गया। 'अवतार:फायर एंड एश' को इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ छह भाषाओं में रिलीज किया गया है। रिलीज होने के साथ ही इस साई-फाई फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा रही है।

वीकेंड में 'अवतार 3' ने लगाई दहाड़ 40 करोड़ के बजट में बनी 'अवतार: फायर एंड एश' ने ओपनिंग डे पर 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके शनिवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'अवतार:फायर एंड एश' ने 9वें दिन खबर लिखने तक 9.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 126.65 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'अवतार:फायर एंड एश' का कलेक्शन डे 1- 19 करोड़ रुपये

डे 2- 22.5 करोड़ रुपये

डे 3- 25.75 करोड़ रुपये

डे 4- 9 करोड़ रुपये

डे 5- 9.25 करोड़ रुपये

डे 6- 10.65 करोड़ रुपये

डे 7- 13.35 करोड़ रुपये

डे 8- 7.50 करोड़ रुपये

डे 9- 9.50करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)