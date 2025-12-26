Avatar 3 Box Office Day 7: 'धुरंधर' की नाक के नीचे क्रिसमस पर 'अवतार 3'ने कर दिया कमाल, 100 करोड़ पार
'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हालांकि, रिलीज के साथ ही 'अवतार 3' का सामना रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से हुआ। दोनों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है।
Avatar Fire And Ash Collection Day 7: जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'अवतार: फायर एंड एश' के पिछले दोनों पार्ट को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। इनकी सफलता को देखते हुए मेकर्स इसका तीसरा पार्ट लेकर आए। 'अवतार 3' की रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज बना हुआ था। ऐसे में 'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हालांकि, रिलीज के साथ ही 'अवतार 3' का सामना रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से हुआ। दोनों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। इसी बीच अब 'अवतार 3' के सातवें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो काफी शानदार हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया है...
100 करोड़ पार हुई 'अवतार 3'
'धुरंधर' के तूफान के बीच 'अवतार:फायर एंड एश' को इंडिया में इसके अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज किया गया। 'अवतार:फायर एंड एश' को इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ छह भाषाओं में रिलीज किया गया है। रिलीज होने के साथ ही इस साई-फाई फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा रही है। 40 करोड़ के बजट में बनी 'अवतार: फायर एंड एश' ने ओपनिंग डे पर 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके गुरुवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'अवतार:फायर एंड एश' ने छठे दिन खबर लिखने तक 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 109.65 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'अवतार: फायर एंड एश' का कलेक्शन
डे 1- 19 करोड़ रुपये
डे 2- 22.5 करोड़ रुपये
डे 3- 25.75 करोड़ रुपये
डे 4- 9 करोड़ रुपये
डे 5- 9.25 करोड़ रुपये
डे 6- 10.65 करोड़ रुपये
डे 7- 13.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
टोटल कलेक्शन- 109.65 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
