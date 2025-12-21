Avatar Box Office Day 2: क्या 'धुरंधर' के लिए मुसीबत बनीं 'अवतार: फायर एंड एश' या खा गई मात, जानें शनिवार की कमाई

संक्षेप: 'अवतार: फायर एंड एश' फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म 19 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म का रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के साथ तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है।

Avatar Fire And Ash Collection Day 2: जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी फिल्म 'अवतार: फायर एंड एश' के पिछले दो भाग की सफलता के बाद अवतार के तीसरे पार्ट को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज बन रहा। ऐसे में 'अवतार: फायर एंड एश' फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म 19 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म का रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के साथ तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। ओपनिंग डे कलेक्शन के बाद अब हर किसी को इसके दूसरे दिन की कलेक्शन जानने के लिए एक्साइटेड है। ऐसे में अब 'अवतार:फायर एंड एश' डे 2 के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया है...

इन भाषाओं में हुई रिलीज 'धुरंधर' के क्रेज के बीच 'अवतार:फायर एंड एश' को इंडिया में इसके अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज किया गया। 'अवतार:फायर एंड एश' को इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ छह भाषाओं में रिलीज किया गया है। रिलीज होने के साथ ही इस साई-फाई फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। अब नजर डालते हैं इसके पहले और दूसरे दिन के कलेक्शन पर। 40 करोड़ के बजट में बनी 'अवतार: फायर एंड एश' ने ओपनिंग डे पर 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, दूसरे दिन यानी रविवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'अवतार:फायर एंड एश' ने शनिवार को खबर लिखने तक 22.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 41.50 करोड़ रुपये हो गया है।