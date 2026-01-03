Avatar 3 Box Office Day 15: बॉक्स ऑफिस पर थम रही है 'अवतार 3' की रफ्तार, 15 दिनों में हुई बस इतनी कमाई
'अवतार 3' का रिलीज के साथ ही सामना रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से हुआ। दोनों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। वहीं, अब इसके सामने कार्तिका आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' और अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' भी रिलीज हो गई है।
Avatar Fire And Ash Collection Day 15: जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी अवतार के पिछले दोनों पार्ट को काफी पसंद किया गया। ऐसे में जेम्स इसी तीसरी कड़ी यानी 'अवतार: फायर एंड एश' लेकर आए हैं। 'अवतार: फायर एंड एश' के पिछले दोनों पार्ट की सफलता के बाद दर्शकों के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार था। 'अवतार 3' की रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज बना हुआ था। ऐसे में 'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसी बीच अब 'अवतार 3' के 15वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो काफी शानदार हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया है...
'अवतार 3' के सामने खड़ी हैं ये फिल्में
'अवतार 3' का रिलीज के साथ ही सामना रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से हुआ। दोनों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। वहीं, अब इसके सामने कार्तिका आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' और अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' भी रिलीज हो गई है। 'अवतार:फायर एंड एश' को इंडिया में इसके अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज किया गया। 'अवतार:फायर एंड एश' को इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ छह भाषाओं में रिलीज किया गया है। रिलीज होने के साथ ही इस साई-फाई फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा रही है।
'इक्कीस' रिलीज के बाद क्या है 'अवतार 3' का हाल
40 करोड़ के बजट में बनी 'अवतार: फायर एंड एश' ने ओपनिंग डे पर 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके शुक्रवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'अवतार:फायर एंड एश' ने 15वें दिन खबर लिखने तक 2.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 163.05 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'अवतार:फायर एंड एश' का कलेक्शन
|पहले दिन
|19 करोड़ रुपये
|पहले सप्ताह
|109.5
|दूसरे सप्ताह
|50.7
|डे 15
|2.85 (अर्ली रिपोर्ट)
|टोटल कलेक्शन
|163.05 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।