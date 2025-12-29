Avatar 3 Box Office Day 10: बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही 'अवतार 3', दस दिनों में कमा डाले इतने करोड़
Avatar Fire And Ash Collection Day 10: जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी अवतार के पिछले दोनों पार्ट को काफी पसंद किया गया। ऐसे में जेम्स इसी तीसरी कड़ी यानी'अवतार: फायर एंड एश' लेकर आए हैं। 'अवतार: फायर एंड एश' के पिछले दोनों पार्ट की सफलता के बाद दर्शकों के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार था। 'अवतार 3' की रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज बना हुआ था। ऐसे में 'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसी बीच अब 'अवतार 3' के 10वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो काफी शानदार हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया है...
जानें 10 दिनों का हाल
'अवतार 3' का रिलीज के साथ ही सामना रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से हुआ। दोनों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। वहीं, अब इसके सामने कार्तिका आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' भी रिलीज हो गई है। 'अवतार:फायर एंड एश' को इंडिया में इसके अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज किया गया। 'अवतार:फायर एंड एश' को इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ छह भाषाओं में रिलीज किया गया है। रिलीज होने के साथ ही इस साई-फाई फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा रही है। 40 करोड़ के बजट में बनी 'अवतार: फायर एंड एश' ने ओपनिंग डे पर 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके रविवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'अवतार:फायर एंड एश' ने 10वें दिन खबर लिखने तक 10.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 137.65 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'अवतार:फायर एंड एश' का कलेक्शन
|डे 1
|19 करोड़ रुपये
|डे 2
|22.5 करोड़ रुपये
|डे 3
|25.75 करोड़ रुपये
|डे 4
|9 करोड़ रुपये
|डे 5
|9.25 करोड़ रुपये
|डे 6
|10.65 करोड़ रुपये
|डे 7
|13.35 करोड़ रुपये
|डे 8
|7.65 करोड़ रुपये
|डे 9
|9.75करोड़ रुपये
|डे 10
|10.75 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)
टोटल कलेक्शन- 137.65 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
