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नेटफ्लिक्स पर होगा धमाका, अगस्त में रिलीज होंगी 10 से ज्यादा सीरीज और फिल्में, देखें लिस्ट

By Vartika Tolani
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Netflix August Release: अगस्त के महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 10 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स यूजर हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है।

Netflix August Release
नेटफ्लिक्स पर अगस्त में रिलीज होंगी ये सीरीज और फिल्में

आपके पास नेटफ्लिक्स है? हां! फिर तो अगस्त का महीना आपके लिए मजेदार होने वाला है। अगस्त में नेटफ्लिक्स पर एक या दो नहीं, बल्कि 10 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों और सीरीज के बारे में जानने के लिए आप नीचे दी गई लिस्ट देख सकते हैं।

1.मैं वापस आऊंगा

रिलीज डेट: 7 अगस्त

कलाकार: नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शर्वरी

डायरेक्टर: इम्तियाज अली

म्यूजिक: ए. आर. रहमान

फिल्म के बारे में: ये भारत-पाक बंटवारे के समय दो प्रेमियों की एक बेहद खूबसूरत और इमोशनल कहानी है। 70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 97.37 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

2. WWE समर स्लैम 2026

रिलीज डेट: 2 अगस्त

क्या है ये?: WWE का सबसे बड़ा समर इवेंट है, जिसमें रेसलिंग दुनिया की दिग्गज हस्तियां आमने-सामने होंगी। इस इवेंट में रोमन रेंस बनाम सैथ रॉलिंस, ब्रॉक लैसनर बनाम ओबा फेमी (हेल इन ए सेल) और सीएम पंक बनाम कोडी रोड्स जैसे बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे हैं।

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3. बैडली इन लव (सीजन 2)

रिलीज डेट: 4 अगस्त

क्या है ये शो?: 'बैडली इन लव' जापान का रिएलिटी शो है। इसका दूसरा सीजन आ रहा है। इसमें युवाओं की लव स्टोरी और आपसी ड्रामा दिखाया गया है।

4. माय लाइफ विद द वॉल्टर बॉयज (सीजन 3)

रिलीज डेट: 6 अगस्त

क्या है ये शो?: ये सीरीज काफी फेमस है। इसमें एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसे वॉल्टर फैमिली ने गोद लिया है। खास बात ये है कि इस फैमिली में 7 लड़के हैं और एक लड़की।

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5. ऑपरेशन सफेद सागर

रिलीज डेट: 7 अगस्त

कलाकार: जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, दीया मिर्जा

डायरेक्टर: ओनी सेन

फिल्म के बारे में: ये फिल्म कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना की भूमिका पर बनी है। सिद्धार्थ इसमें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का किरदार निभा रहे हैं।

6. मोरिन्हो

रिलीज डेट: 11 अगस्त

किस बारे में है ये सीरीज?: विवादित फुटबॉल मैनेजर जोसे मोरिन्हो (José Mourinho) की जिंदगी और उनके करियर पर बनी 3 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज।

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7. अ चाइल्ड ऑफ माय ओन

रिलीज डेट: 13 अगस्त

डायरेक्टर: माईते अल्बर्डी

फिल्म के बारे में: ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक इमोशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो एक बच्चे को गोद लेने और उससे जुड़ी कहानी को दर्शाती है।

8. कॉकटेल 2

रिलीज डेट: 14 अगस्त

कलाकार: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन

फिल्म के बारे में: ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 143.33 करोड़ रुपये की कमाई की है।

9. डोन्ट से गुड लक

रिलीज डेट: 14 अगस्त

कलाकार: सनी सैंडलर, स्टेफनी बीट्रिज, स्टीव बुसेमी

फिल्म के बारे में: ये युवाओं के जीवन पर आधारित कॉमेडी-ड्रामा फिल्म, जो मुश्किल वक्त में खुद को संभालने और जीने की कहानी बताती है।

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10. सील टीम

रिलीज डेट: 18 अगस्त

क्या है ये सीरीज?: ये नेवी सील्स की लाइफ, ट्रेनिंग और उनके बेहद खतरनाक जोखिम भरे मिलिट्री ऑपरेशन्स पर आधारित एक थ्रिलर सीरीज है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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