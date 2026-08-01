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August Box Office Clash: सनी देओल से पहले भी टकराए थे इमरान हाशमी, दोनों के बीच है ये बड़ा इत्तेफाक

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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अगस्त में रिलीज होने वाली इन फिल्मों के बीच होने वाली है जबरदस्त बॉक्स ऑफिस टक्कर। सनी देओल और इमरान हाशमी के बीच है ये बड़ा इत्तेफाक। पहले भी हुई थी टक्कर, जानिए किस हीरो की फिल्मों ने मारी थी बाजी।

august box office clash
सनी देओल से पहले भी टकराए थे इमरान हाशमी

अगस्त का महिना फिल्म देखने वाली ऑडियंस के लिए बेहद खास होने वाला है। इस महीने हिंदी से लेकर साउथ इंडस्ट्री में फिल्मों का बड़ा धमाका होने वाला है। सनी देओल की बटवारा 1947 से लेकर यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक रिलीज हो रही है। इन फिल्मों की रिलीज के साथ कई बड़ी फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस टक्कर भी देखने को मिलने वाली है। इस महीने बॉक्स ऑफिस इन फिल्मों से हिलने वाला है। जानिए किन फिल्मों के बीच होगा क्लैश-

7 अगस्त को 4 फिल्मों की टक्कर

7 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर 4 फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस टक्कर देखने को मिलने वाली है। इसी दिन राज कुमार राव की 'प्रहार: द उज्जवल निकम स्टोरी' में नजर आएंगे। ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है जिसमें एक्टर को सरकारी वकील के किरदार में देखा जाएगा।

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GDN

7 अगस्त को ही आर माधवन की फिल्म GDN आ रही है। ये फिल्म गोपालस्वामी दोरईस्वामी नायडू पर बेस्ड है। इस फिल्म को 5 अलग भाषाओं तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन कृष्ण कुमार रामकुमार ने किया है।

डीसी

7 अगस्त की तमिल फिल्म डीसी भी रिलीज हो रही है। ट्रेलर देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि ये एक एक्शन से भरी हुई जबरदस्त थ्रिलर फिल्म है। इस फिम में वामिका गब्बी अहम किरदार में नजर आएंगी।

थोड्क्कम

7 अगस्त को आने वाली चौथी मलयालम फिल्म थोड्क्कम है। मोहनलाल स्टारर इस फिल्म का इंतजार हो रहा है। मोहनलाल अपनी सस्पेंस से भरी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो कमाल करने वाले हैं।

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14 अगस्त-बंटवारा 1947, आवारापन 2 और विश्वनाथ एंड संस
सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947 का ट्रेलर हाल में रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी एक नाटक पर आधारिक है जिसमें एक मुस्लिम परिवार को बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाना पड़ता है। यहां एक हिंदू महिला अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती। कहानी इमोशनल कर देने वाली है, इसके साथ एक्शन भी भरपूर है। फिल्म स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को रिलीज हो रही है।

आवारापन 2

14 अगस्त को सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947 की टक्कर इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 से होने वाली है। खास बात ये है कि इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 29 जून 2007 को रिलीज हुई थी। इसी दिन सनी देओल की फिल्म अपने भी बॉक्स ऑफिस आई थी। देओल परिवार की इस ड्रामा फिल्म के आगे इमरान की आवारापन कमजोर साबित हुई थी। अब एक बार फिर इमरान हाशमी की आवारापन 2 की टक्कर सनी देओल से होने वाली है।

विश्वनाथ एंड संस

इसी दिन साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म विश्वनाथ एंड संस भी आने वाली है। तीनों फिल्मों के बीच की टक्कर में कौन आगे निकलता है ये देखने का इंतजार हो रहा है।

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20 अगस्त- आई एम गेम और खलीफा

दुलकर सलमान की मलयालम फिल्म आई एम गेम 20 अगस्त को थिएटर में दस्तक देगी। इसी दिन साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म खलीफा भी आने वाली है। साउथ ऑडियंस के लिए दोनों ही फिल्में खास होने वाली हैं।

26 अगस्त- टॉक्सिक

यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक के रिलीज होने का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अब फिल्म ब्प्क्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म को सोलो ओपनिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगले दो दिनों में यानी 28 अगस्त को श्रद्धा कपूर की ईथा और खोसला का घोसला 2 रिलीज होने वाली है। दोनों हिंदी फिल्मेंबॉक्स ऑफिस पर चलने का दमखम रखती हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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