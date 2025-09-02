फिल्म 'परम सुंदरी' के बैकग्राउंड क्राउड में नेशनल क्रश प्रिया प्रकाश वारियर को देखकर ऑडियंस हुई हैरान

नेशनल क्रश प्रिया प्रकाश वारियर को जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी के बैकग्राउंड में आर्टिस्ट के क्राउड में देखकर ऑडियंस हैरान है। वीडियो वायरल हो रहा है।

साल 2019 में साउथ एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर अपने एक वीडियो से रातोंरात स्टार बन गई थीं। इसी साल आई मलयालम फिल्म Oru Adaar Love में उनके आंख मारने वाले सीन ने उन्हें नेशनल क्रूश बना दिया था। इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों में बतौर हीरोइन काम मिला। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रिया अब एक बैकग्राउंड में नजर आने वाले एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई हैं। जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ‘परम सुंदरी’ के एक सीन में उन्हें सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ नजर आ रहे एक्स्ट्रा आर्टिस्ट में साड़ी पहने देखा गया है।

प्रिया प्रकाश वारियर का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर एल वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रिया को लाल औ सफेद रंग की साड़ी में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनजोत सिंह के पीछे क्राउड में चलते देखा जा सकता है। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “अपने मैजिकल किरदारों के लिए मशहूर प्रिया प्रकाश वारियर जब अपने हाल के हिट गाने परम सुंदरी में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के ठीक पीछे बैकग्राउंड एक्स्ट्रा के रूप में नजर आईं, तो फैंस हैरान रह गए। यह हैरान करने वाला कैमियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे ऑडियंस हैरान रह गए और उन्होंने इस क्लिप को खूब शेयर किया।

इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया, ‘मुझे हैरानी है कि किसी ने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। मुझे लगा था कि सिर्फ मैंने ही ध्यान दिया होगा, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम किसी ने तो ध्यान दिया।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ऐसा लग रहा है प्रिय का किरदार बड़ा था लेकिन एडिटिंग में काट दिया गया’। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘लीड रोल से सीधे बैकग्राउंड एक्स्ट्रा में’।