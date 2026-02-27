Hindustan Hindi News
Feb 27, 2026 05:59 am IST
Box Office: तापसी की फिल्म एक सीरियस कोर्ट ड्रामा मूवी है। वहीं, दो दीवाने सहर में' में एक रोमांटिक लव स्टोरी। दोनों की फिल्में अलग-अलग टॉपिक्स और जोनर की हैं। यानी फैंस अपनी पसंद की फिल्म को आसानी से देख सकते हैं।

Assi vs Do Deewane Box Office Day 7: चारों खाने चित हुईं दोनों फिल्में, 10 करोड़ कमाने मे छूटे पसीने

Assi vs Do Deewane Seher Mein Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की 'अस्सी' और मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर 'दो दीवाने सहर में' के रिलीज का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में ये दोनों फिल्में 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुईं। एक तरफ जहां तापसी की फिल्म एक सीरियस कोर्ट ड्रामा मूवी है। वहीं, दो दीवाने सहर में' में एक रोमांटिक लव स्टोरी। दोनों की फिल्में अलग-अलग टॉपिक्स और जोनर की हैं। यानी फैंस अपनी पसंद की फिल्म को आसानी से देख सकते हैं। दोनों फिल्मी को लेकर फैंस ही नहीं, मेकर्स को भी काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब वो निराश होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब इन दोनों फिल्मों के गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी फिल्म रेस में आगे निकली और कौन पीछे रह गई।

लाखों में सिमटी 'अस्सी'

निर्देशक अनुभव सिन्हा की नई मूवी 'अस्सी' में तापसी पन्नू लीड रोल में हैं। तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जो एक रेप केस पर आधारित है। 'अस्सी' में तापसी पन्नू और कनी कुसरुति ने एक वकील और एक रेप सर्वाइवर का रोल किया है। तापसी और कनी के अलावा, अस्सी में मोहम्मद जीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा, सुप्रिया पाठक और मनोज पाहवा जैसे मजबूत कलाकार हैं, साथ ही नसीरुद्दीन शाह और दिव्या दत्ता ने भी कैमियो किया है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 'अस्सी' ने 1 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। वहीं, अब इसकी कमाई में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसके गुरुवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, तापसी पन्नू की 'अस्सी' ने छठे दिन 0.54 लाख रुपये की कमाई की है। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 6.89 करोड़ रुपये हो गई है।

डे वाइज देखें 'अस्सी' का कलेक्शन

डे 11 करोड़ रुपये
डे 21.6 करोड़ रुपये
डे 31.6 करोड़ रुपये
डे 40.7 लाख रुपये
डे 50.85 लाख रुपये
डे 60.6 लाख रुपये
डे 70.54 लाख रुपये
टोटल कलेक्शन6.89 करोड़ रुपये

'दो दीवाने सहर में' का हुआ बुरा हाल

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर की 'दो दीवाने सहर में' एक रोमांटिक लव स्टोरी है। इनकी प्रेम कहानी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं। फिल्म के गानों को काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री भी लोगों को अच्छी लग रही है। इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 1.25 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला। वहीं, अब इसके गुरुवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'दो दीवाने सहर में' ने 7वें दिन 0.37 लाख रुपये की कमाई की है। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 6.17 करोड़ रुपये हो गई है।

डे वाइज देखें 'दो दीवाने सहर में' का कलेक्शन

डे 11.25 करोड़ रुपये
डे 21.5 करोड़ रुपये
डे 31.45 करोड़ रुपये
डे 40.6 लाख रुपये
डे 50.55 लाख रुपये
डे 60.45 लाख रुपये
डे 7 0.37 लाख रुपये
टोटल कलेक्शन6.17 करोड़ रुपये
