Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Assi vs Do Deewane Seher Mein Box Office Day 3: दोनों फिल्मों के बीच चल रही कांटे की टक्कर, जानें कौन निकला आगे

Feb 23, 2026 06:48 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

20 फरवरी, 2026 को बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की 'अस्सी' और मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर 'दो दीवाने सहर में' रिलीज हुई है। खास बात ये है कि ये दोनों ही फिल्में अलग-अलग टॉपिक्स और जोनर की हैं।

Assi vs Do Deewane Seher Mein Box Office Day 3: दोनों फिल्मों के बीच चल रही कांटे की टक्कर, जानें कौन निकला आगे

Assi vs Do Deewane Seher Mein Box Office Collection Day 3: एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए बीता शुक्रवार काफी खास रहा। इस दिन दो बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर एक साथ दस्तक दी। 20 फरवरी, 2026 को बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की 'अस्सी' और मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर 'दो दीवाने सहर में' रिलीज हुई है। खास बात ये है कि ये दोनों ही फिल्में अलग-अलग टॉपिक्स और जोनर की हैं। इससे एक बात क्लियर है कि दर्शकों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, जिसे जो जोनस पसंद होगा वो उस फिल्म को देख लेंगे। ऐसे में अब इन दोनों फिल्मों के तीसरे दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी फिल्म रेस में आगे निकली और कौन पीछे रह गई।

क्या है 'अस्सी' की कहानी?

निर्देशक अनुभव सिन्हा की नई मूवी 'अस्सी' में तापसी पन्नू लीड रोल में हैं। तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जो एक रेप केस पर आधारित है। 'अस्सी' में तापसी पन्नू और कनी कुसरुति ने एक वकील और एक रेप सर्वाइवर का रोल किया है। तापसी और कनी के अलावा, अस्सी में मोहम्मद जीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा, सुप्रिया पाठक और मनोज पाहवा जैसे मजबूत कलाकार हैं, साथ ही नसीरुद्दीन शाह और दिव्या दत्ता ने भी कैमियो किया है। टी-सीरीज की 'अस्सी' को ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यू और परफॉर्मेंस की तारीफ के बावजूद इसकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 'अस्सी' ने 1 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला। ऐसे में इसके संडे कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, तापसी पन्नू की 'अस्सी' ने तीसरे दिन 1.37 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 3.97 करोड़ रुपये हो गई है।

डे वाइज देखें 'अस्सी' का कलेक्शन

दिनकलेक्शन
डे 11 करोड़ रुपये
डे 21.6 करोड़ रुपये
डे 31.37 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन3.97 करोड़ रुपये

'दो दीवाने सहर में', 'अस्सी' से रह गई पीछे

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर की 'दो दीवाने सहर में' एक लव स्टोरी है। इनकी प्रेम कहानी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं। फिल्म के गानों को काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री भी लोगों को अच्छी लग रही है। इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 1.25 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 4.06 करोड़ रुपये हो गई है।

ये भी पढ़ें:शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने वीकेंड में लगाई दहाड़, संडे को छापे इतने करोड़
ये भी पढ़ें:रश्मिका ने लगाई विजय संग शादी पर मुहर, देखें फैन्स के लिए लिखा क्या मैसेज
ये भी पढ़ें:अमिताभ ने तोड़ी सालों पुरानी 'जलसा' की परंपरा, फैंस से नहीं मिलेंगे बिग बी?

डे वाइज देखें 'दो दीवाने सहर में' का कलेक्शन

दिनकलेक्शन
डे 11.25 करोड़ रुपये
डे 21.5 करोड़ रुपये
डे 31.31 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन4.06 करोड़ रुपये
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Mrunal Thakur Siddhant Chaturvedi Taapsee Pannu

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।