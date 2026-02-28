Hindustan Hindi News
शाहरुख खान के साथ लव स्टोरी बनाएंगे अनुभव सिन्हा, बोले- उससे अच्छा प्यार करना किसी को नहीं आता

Feb 28, 2026 01:25 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए पहचाने जाने वाले अनुभव सिन्हा ने कहा कि अब फैंस को उनका तीसरा वर्जन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो रोमांटिक फिल्म बनाएंगे तो सिर्फ शाहरुख के साथ बनाएंगे। 

अनुभव सिन्हा का नाम बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है। उन्हें मुल्क, थप्पड़, आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों बनाने के लिए जाना जाता है। हालांकि, इन फिल्मों से पहले अनुभव ने दस और कैश जैसी फिल्में बनाई हैं। अब अनुभव सिन्हा का कहना है कि फैंस को उनका तीसरा वर्जन देखने को मिलेगा। इसी के साथ अनुभव ने कहा कि वो शाहरुख खान के साथ रोमांटिक फिल्म भी बनाएंगे।

अपनी फिल्मों के जॉनर से बाहर निकलेंगे अनुभव सिन्हा

द लल्लनटॉप से खास बातचीत में अनभव से पूछा गया कि ऐसा कौन सा जॉनर है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। अनुभव से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी उन्होंने रोमांटिक फिल्म बनाने का सोचा है? इसपर अनुभव ने कहा, "अस्सी बनाना खत्म करने से पहले मैंने ये तय कर लिया था कि इस जॉनर से बाहर निकलूंगा। जो समस्या प्रदान फिल्में मैं बनाता हूं, तो थोड़ा उससे निकलूंगा। तो अगली फिल्म इससे अलग होगी।"

शाहरुख खान से ज्यादा अच्छा प्यार करना किसी को नहीं आता

अनुभव ने आगे कहा कि अगर वो लव स्टोरी बनाएंगे तो सिर्फ शाहरुख खान के साथ बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। अनुभव ने कहा कि प्यार करना जितना अच्छा उस आदमी को आता है, उतना अच्छा किसी को नहीं आता है।

शाहरुख खान के साथ लव स्टोरी बनाएंगे रा.वन के डायरेक्टर

अनुभव सिन्हा ने कहा कि रा.वन के दौरन जब उन्होंने 5 साल तक शाहरुख खान के साथ काम किया तो वो उनसे पूछते रहते थे कि उनकी आंख में प्यार कैसे आता है, गाना उनके ऊपर क्यों लगता है, क्या नया करते हो। अनुभव ने कहा कि वो शाहरुख खान से बहुत कुछ सीख कर आए। उन्होंने शाहरुख खान से औरतों के लिए दरवाजा खोलना, औरतों को औरतों की तरह ट्रीट करने जैसी चीजें सीखीं। उन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान से कह चुके हैं कि वो अपना ये एक्शन फिल्में कर लें। इसके बाद वो शाहरुख खान के पास एक रोमांटिक फिल्म लेकर आएंगे। अनुभव ने कहा कि जॉनर उनका बदलने वाला है। उनका तीसरा वर्जन आनेवाला है।

अस्सी को किया जा रहा पसंद

अनुभव सिन्हा की फिल्म अस्सी 20 फरवरी को सिनेमाघरो में रिलीज हुई है। यह फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसमें तापसी पन्नू अहम किरदार निभाती नजर आई हैं। अनुभव सिन्हा इससे पहले भी तापसी के साथ थप्पड़ और मुल्क जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अनुभव सिंह की अस्सी को फैंस पसंद भी कर रहे हैं।

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

Shah Rukh Khan

