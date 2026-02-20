Assi Box Office Prediction : तापसी पन्नू की फिल्म पहले दिन कर सकती इतने करोड़ की कमाई
तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी रिलीज हो गई है और सभी जानना चाहते हैं कि फिल्म पहले दिन कितने करोड़ कमाएगी। अब बताते हैं कि मूवी पहले दिन कितने करो कमा सकती है।
तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी, शुक्रवार को रिलीज हो गई है। काफी समय से इस फिल्म को लेकर बज है क्योंकि इसमें सेंसिटिव और एक महत्वपूर्ण स्टोरी को दिखाया गया है। अस्सी को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। अब क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई है तो जानते हैं कि अस्सी पहले दिन कितने करोड़ तक कमा सकती है।
कितनी हो सकती है कमाई
ट्रेड इन्साइडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अस्सी पहले दिन 1.50-2 करोड़ तक की शुरुआत कर सकती है। वहीं वर्ड ऑफ माउथ का फायदा हुआ तो फिर 2.50 करोड़ तक कमा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म अनुभव और तापसी की पहली फिल्म मुल्क जिसमे 1.70 करोड़ कमाए थे साल 2018 में और कंगना रनौत की इमरजेंसी जिसने 2 करोड़ कमाए थे पिछले साल, इनको पछाड़ सकती है।
मुल्क मीडियम सक्सेस फिल्म थी। 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने ओवरऑल 29 करोड़ की कमाई की थी।
थप्पड़ और पिंक का था शानदार कलेक्शन
हालांकि अगर अस्सी पहले दिन 2.30 करोड़ भी कमाती है तो ये तापसी की पुरानी फिल्में थप्पड़ और पिंक से पीछे होगी। दोनों फिल्मों ने पहले दिन 4 करोड़ तक कमा लिए थे पहले दिन। पिंक ने तो वर्ल्डवाइड 157 करोड़ कमाए थे। थप्पड़ ने वहीं 2 हफ्ते में 50 करोड़ कमा लिए थे और उसके बाद कोविड हो गया था जिस वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे।
अनुभव को उम्मीद अस्सी अच्छा कमाएगी
वहीं हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अस्सी के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कहा कि वह कॉन्फिडेंट हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी। उन्होंने कहा था, दर्शक अस्सी का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ अस्सी नहीं, लेकिन अस्सी जैसी फिल्म का।
अस्सी की स्टार कास्ट
अस्सी की बात करें तो तापसी के अलावा इसमें कनी कुश्रुति भी अहम किरदार में हैं। इनके अलावा गौरव सोलांकी, मोहम्मद जीशान अय्यूब, कुमद मिश्रा, सुप्रिया पाठक और मनोज पाहवा भी हैं। नसीरुद्दीन शाह और दिव्या दत्ता का इसमें कैमियो है। फिल्म को टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया है।
फिल्म की कहानी
बता दें कि इसमें दिखाया गया है कि एक टीचर को कुछ यंग लड़के सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं और जब वह इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो पुलिस स्टेशन और कोर्ट में उसे क्या-क्या झेलना पड़ता है यही मूवी की स्टोरी है।
तापसी एक ब्रेक के बाद वापसी कर रही हैं। लास्ट तापसी 2024 में फिल्म खेल खेल में नजर आई थीं। उसके बाद से अब एक्ट्रेस फिल्म में नजर आएंगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।