Assi Box Office: तापसी पन्नू की फिल्म को नहीं मिल रही ऑडियंस, 2 दिनों में सिर्फ इतना कलेक्शन
तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी के दूसरे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। इस फिल्म ने दो दिनों में खास कमाई नहीं की है। फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक ला पाने में फेल होती दिख रही है।
तापसी पन्नू अपनी फिल्म अस्सी के लिए खबरों में बनी हुईं हैं। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन ने बनी फिल्म अस्सी 20फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी। अब फिल्म के दूसरे दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। तापसी की फिल्म अस्सी ऑडियंस को थिएटर तक ला पाने में फेल होती दिख रही है। फिल्म ने रिलीज के बाद इन दो दिनों में कुल 2।6 करोड़ कमाए हैं। अस्सी की कहानी रेप विक्टिम को न्याय दिलवाने पर बेस्ड है। इस फिल्म में तापसी ने एक वकील का किरदार निभाया।
तापसी की फिल्म अस्सी का बॉक्स ऑफिस
Sacnilk के अनुसार तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी ने रिलीज के दिन 1 करोड़ के साथ खाता खोला था। वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को ये फिल्म सिर्फ 1.6 करोड़ ही कमा पाई। अब तक कुल 2.6 करोड़। इस फिल्म में तापसी के अलावा कानी कुसृति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, जीशान अयूब, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा और कई अन्य कलाकार नजर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 30 करोड़ के बजट के बनाया गया है। उम्मीद है फिल्म थिएटर रिलीज से अपना बजट निकाल ले।
अनुभव सिन्हा की फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन
अनुभव सिन्हा की पिछली फिल्मों को ऑडियंस ने प्यार दिया है। तापसी के साथ बनी फिल्म थप्पड़ ने अच्छी शुरुआत की थी। थप्पड़ का ओपनिंग डे कलेक्शन 2.76 करोड़ था। आयुष्मान खुराना को लेकर बनाई फिल्म अनेक ने 7 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी और राजकुमार राव की फिल्म भीड़ का कलेक्शन पहले दिन 3.33 रहा था। इस हिसाब से अस्सी को वैसी शुरुआत नहीं मिली है।
आने वाली फिल्में
तापसी पन्नू की पिछली फिल्मों जैसे खेल खेल में, धक धक कुछ खास नहीं रही हैं। हां, शाहरुख खान के साथ फिल्म डंकी में तापसी के काम को पसंद किया गया था। अब आने वाले दिनों में तापसी वो लड़की हैं कहां में ACP कोमल शर्मा के किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा उन्हें आने वाली फिल्म गांधारी में भी देखा जाएगा।
वायरल हुआ बयान
बता दें, हाल में तापसी पन्नू अपने एक जवाब के लिए खबरों में बनी रही थीं। दरअसल, हाल में एक्ट्रेस अपनी फिल्म को प्रोमोट करने टीवी चैनल पर पहुंची थीं। इस दौरान एक्ट्रेस के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी की तस्वीर रखकर उनका फेवरेट नेता पूछा गया था। तापसी ने बिना देरी किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलेक्शन किया। एक्ट्रेस ने कहा ‘मुझे इसी देश में रहना है’। तापसी का ये बयान तेजी से वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को हाजिरजवाबी के लिए तारीफ मिली तो कुछ ने ट्रोल भी किया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
