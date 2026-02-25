Box Office Day 5: जानिए DDSM और अस्सी में कौन आगे? बदलता दिख रहा जीत-हार का गणित
Box Office Collection Day 5: अस्सी और DDSM के बीच बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कड़ा मुकाबला चल रहा था, लेकिन अब कमाई का गेम बदलता नजर आ रहा है।
Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर बीते शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्में 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' (DDSM) अभी तक लगभग बराबरी पर चल रही थीं, लेकिन अब कमाई के मामले में 'अस्सी' सिद्धांथ चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म DDSM से आगे निकलती नजर आ रही है। ना सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में भी तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' आगे दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्योंकि दोनों ही अलग जॉनर की फिल्में हैं, तो ऐसे में दोनों एक दूसरे के बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही हैं और इसने उलटा लोगों के लिए मनोरंजन के 2 विकल्प खोल दिए हैं।
'अस्सी' की पांचवें दिन तक की कमाई
IMDb पर 7.5 रेटिंग वाली 'अस्सी' ने मंगलवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 85 लाख रुपये का बिजनेस किया है। इसी के साथ फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 5 करोड़ 75 लाख रुपये हो चुकी है। बात वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की करें तो यहां बहुत बड़ा फर्क नहीं है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'अस्सी' की कुल कमाई 6 करोड़ 75 लाख रुपये रही है। सोमवार की तुलना में अस्सी की कमाई में मंगलवार को बहुत थोड़ा ग्रोथ दिखाई पड़ा है, माना जा रहा है कि दूसरे वीकेंड तक कमाई के आंकड़े काफी बेहतर हो जाएंगे।
DDSM की पांचवें दिन तक की कमाई
बात सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की करें तो IMDb रेटिंग के मामले में यह 'अस्सी' से आगे है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी पांचवें दिन तक की कुल कमाई 5 करोड़ 30 लाख रुपये रही है। मंगलवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसने 50 लाख रुपये का बिजनेस किया। बात वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की करें तो DDSM अभी तक 6 करोड़ 25 लाख रुपये कमा चुकी है। इस तरह दोनों की कमाई की तुलना करें तो 'अस्सी' अब धीरे-धीरे DDSM को पछाड़ती नजर आ रही है, लेकिन वीकेंड तक असली नतीजे सामने आ जाएंगे।
दो दीवाने सहर में की बीते 5 दिन की कमाई
|दिन
|कमाई
|पहला दिन
|1.25 करोड़
|दूसरा दिन
|1.5 करोड़
|तीसरा दिन
|1.45 करोड़
|चौथा दिन
|0.6 लाख
|पांचवां दिन
|0.50 लाख
|कुल कमाई
|5 करोड़ 30 लाख रुपये
अस्सी की बीते 5 दिनों की कमाई
|दिन
|कमाई
|पहला दिन
|1 करोड़
|दूसरा दिन
|1.6 करोड़
|तीसरा दिन
|1.6 करोड़
|चौथा दिन
|0.7 करोड़
|पांचवां दिन
|0.85 करोड़
|कुल कमाई
|5 करोड़ 75 लाख रुपये
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।