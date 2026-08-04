Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डूबा असम, मदद करने खुद पहुंचा ये सितारा: बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर बांटे राशन-कपड़े

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Assam Flood: एक्टर ने असम के शिवसागर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटी।

Assam Flood Randeep Hooda Joins Relief Efforts
पीड़ितों की मदद करने पहुंचे एक्टर

असम में आई भीषण बाढ़ से लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की रिपोर्ट के अनुसार, इस भयावह आपदा में 82 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में बॉलीवुड हस्तियों ने आगे आकर पीड़ितों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाए हैं।

राहत कार्यों में भाग लेने उतरा एक्टर

अभिनेता रणदीप हुड्डा ने खुद जमीन पर उतरकर राहत कार्यों में भाग ले रहे हैं। वे असम के शिवसागर और वहां 'ग्लोबल सिख्स' संस्था के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों को राशन और अन्य जरूरी सामग्रियां बांटीं। उन्होंने शिवसागर रेलवे स्टेशन के पास शरण लिए प्रभावित परिवारों को भोजन वितरित किया। शिवसागर स्थित गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेककर लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की। रणदीप हुड्डा ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से इस संस्था से जुड़े हैं और शिवसागर में पिछले सात दिनों से लगातार लंगर सेवा चलाकर लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आर्थिक मदद, प्रार्थना या जमीनी स्तर पर सेवा देकर पीड़ितों की सहायता करें।

कार्तिक आर्यन ने दिए 1 करोड़ रुपये

रणदीप हुड्डा के अलावा अन्य कई प्रमुख बॉलीवुड अभिनेताओं ने भी असम बाढ़ पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभिनेता सलमान खान ने अपनी चैरिटेबल संस्था 'बीइंग ह्यूमन' के जरिए प्रभावित क्षेत्रों में बहु-स्तरीय राहत अभियान चलाया। बीइंग ह्यूमन ने स्थानीय फैन क्लबों के साथ साझेदारी करके प्रभावित इलाकों में तैयार खाने के पैकेट और जरूरी सामान बांटे। वहीं, अभिनेता कार्तिक आर्यन ने असम मुख्यमंत्री राहत कोष (CM Relief Fund) में 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिसके लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उनका आभार व्यक्त किया।

इन सेलेब्स ने भी की मदद

इसके साथ ही, अभिनेता आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप ने भी असम मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहायता प्रदान की है। वहीं, अभिनेत्री आलिया भट्ट ने हर साल आने वाली इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों से राहत संगठनों से जुड़ने और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Assam Randeep Hooda
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।