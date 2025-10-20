Hindustan Hindi News
असरानी की ये इच्छा रह गई अधूरी, अक्षय कुमार की इन फिल्मों में दिखाने चाहते थे अपना कमाल

संक्षेप: असरानी ने हमेशा अपने किरदारों से दर्शकों का दिल जीता था। आज भी उनके किरदार दर्शकों के दिल में जिंदा हैं। वह बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्मों में भी नजर आने वाले थे, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले उनका निधन हो गया।

Mon, 20 Oct 2025 09:21 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अपनी कॉमेडी से हमेशा सबको हंसाने वाले असरानी का सोमवार को निधन हो गया है। असरानी के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। असरानी ने हमेशा अपनी फिल्मों से सबका दिल जीता है। अब असरानी कई फिल्मों में नजर आने वाले थे, लेकिन लगता है खुद को बड़े पर्दे पर वह देख नहीं पाएंगे। जिन फिल्मों में वह नजर आने वाले थे वे दोनों अक्षय कुमार की ही थीं और प्रियदर्शन उसे बना रहे थे।

किन फिल्मों में आने वाले थे नजर

असरानी ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए बताया था कि उन्होंने प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला की शूटिंग खत्म कर ली थी जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल, तबू समेत कई हैं। उन्होंने हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग की थी।

इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया था कि सितंबर में वह हैवान की शूटिंग करेंगे। उन्होंने कहा था, सितंबर में शुरू हो रही है, फिल्म का नाम है हैवान। प्रियदर्शन डायरेक्टर हैं।

पहले भी कई बार कर चुके हैं काम

प्रियदर्शन के साथ असरानी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनका पुराना नाता है उनके साथ। वे हेरा फेरी, हलचल, मालामाल वीकली, भागम भाग समेत कई फिल्मों में काम कर चुके हैं।

