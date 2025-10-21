जब दर-दर भटकते असरानी को नहीं मिल रहा था काम, इंदिरा गांधी से शिकायत के बाद पलटी किस्मत

संक्षेप: असरानी एक्टिंग का कोर्स कर चुके थे फिर भी उन्हें लोग बेइज्जत करके भगा देते थे। ठीक-ठाक काम नहीं मिल रहा था इस पर एक बार उन्होंने FTII के साथियों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी से शिकायत कर दी थी।

असरानी अब हमारे बीच नहीं लेकिन उनसे जुड़े कई किस्से अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। 20 अक्तूबर को 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने 50 साल के करियर में कई यादगार किरदार निभाए। हालांकि फिल्मों में उनको अच्छे रोल मिलने के लिए धक्के भी खाने पड़े। एक इंटरव्यू में असरानी ने बताया था कि FTII से एक्टिंग कोर्स के बाद भी काम नहीं मिल रहा ता। इसके बाद इंदिरा गांधी से सिफारिश लगवानी पड़ी थी।

एक्टिंग का किया था कोर्स असरानी का असली नाम गोवर्धन असरानी था। वह लोगों के बीच असरानी नाम से ही फेमस थे। साल 1964 में असरानी ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (पुणे) में एक्टिंग कोर्स किया। यह कोर्स 1966 में खत्म हुआ। उन्हें पहला ब्रेक हरे कांच की चूड़ियां फिल्म में मिला था। इसमें वह लीड एक्टर विश्वजीत के दोस्त बने थे। एक-दो फिल्मों में छोटे-मोटे रोल के बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। असरानी ने बॉलीवुड ठिकाना को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें अपने स्ट्रगल के बारे में बताया था।

भगा देते थे लोग असरानी बोले थे, 'मैं अपना सर्टिफिकेट लिए घूमता रहता था और वे लोग मुझे भगा देते थे और बोलते, 'तुमको लगता है कि एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? बड़े स्टार्स ने ट्रेनिंग नहीं ली और तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो? दफा हो।''

इंदिरा गांधी से की शिकायत इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके करियर को बड़ा सपोर्ट मिला। इंदिरा गांधी उस समय इन्फॉर्मेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थीं। उनके दखल से FTII ग्रेजुएट्स की किस्मत चमक गई। असरानी ने वो घटना बताई थी, 'एक दिन इंदिरा गांधी पुणे आईं। वह उस समय I&B मिनिस्टर थीं। हमने उनसे शिकायत की। हमने बताया कि हमारे पास सर्टिफिकेट है लेकिन कोई हमें समय नहीं देता। वह मुंबई आईं तो प्रोड्यूसर्स से कहा कि हमें हायर करें। इसके बाद काम मिलना शुरू हो गया। जया भादुड़ी को गुड्डी में काम मिला और मुझे भी। जब गुड्डी हिट हुई तो लोग FTII को सीरियसली लेने लगे।'



