जब दर-दर भटकते असरानी को नहीं मिल रहा था काम, इंदिरा गांधी से शिकायत के बाद पलटी किस्मत

संक्षेप: असरानी एक्टिंग का कोर्स कर चुके थे फिर भी उन्हें लोग बेइज्जत करके भगा देते थे। ठीक-ठाक काम नहीं मिल रहा था इस पर एक बार उन्होंने FTII के साथियों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी से शिकायत कर दी थी।

Tue, 21 Oct 2025 01:55 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
असरानी अब हमारे बीच नहीं लेकिन उनसे जुड़े कई किस्से अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। 20 अक्तूबर को 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने 50 साल के करियर में कई यादगार किरदार निभाए। हालांकि फिल्मों में उनको अच्छे रोल मिलने के लिए धक्के भी खाने पड़े। एक इंटरव्यू में असरानी ने बताया था कि FTII से एक्टिंग कोर्स के बाद भी काम नहीं मिल रहा ता। इसके बाद इंदिरा गांधी से सिफारिश लगवानी पड़ी थी।

एक्टिंग का किया था कोर्स

असरानी का असली नाम गोवर्धन असरानी था। वह लोगों के बीच असरानी नाम से ही फेमस थे। साल 1964 में असरानी ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (पुणे) में एक्टिंग कोर्स किया। यह कोर्स 1966 में खत्म हुआ। उन्हें पहला ब्रेक हरे कांच की चूड़ियां फिल्म में मिला था। इसमें वह लीड एक्टर विश्वजीत के दोस्त बने थे। एक-दो फिल्मों में छोटे-मोटे रोल के बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। असरानी ने बॉलीवुड ठिकाना को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें अपने स्ट्रगल के बारे में बताया था।

भगा देते थे लोग

असरानी बोले थे, 'मैं अपना सर्टिफिकेट लिए घूमता रहता था और वे लोग मुझे भगा देते थे और बोलते, 'तुमको लगता है कि एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? बड़े स्टार्स ने ट्रेनिंग नहीं ली और तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो? दफा हो।''

इंदिरा गांधी से की शिकायत

इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके करियर को बड़ा सपोर्ट मिला। इंदिरा गांधी उस समय इन्फॉर्मेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थीं। उनके दखल से FTII ग्रेजुएट्स की किस्मत चमक गई। असरानी ने वो घटना बताई थी, 'एक दिन इंदिरा गांधी पुणे आईं। वह उस समय I&B मिनिस्टर थीं। हमने उनसे शिकायत की। हमने बताया कि हमारे पास सर्टिफिकेट है लेकिन कोई हमें समय नहीं देता। वह मुंबई आईं तो प्रोड्यूसर्स से कहा कि हमें हायर करें। इसके बाद काम मिलना शुरू हो गया। जया भादुड़ी को गुड्डी में काम मिला और मुझे भी। जब गुड्डी हिट हुई तो लोग FTII को सीरियसली लेने लगे।'

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

1971 में आई गुड्डी से असरानी की किस्मत चमकी। मेरे अपने में भी उन्हें नोटिस किया गया। मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान जैसी फिल्मों में उन्हें सपोर्टिंग रोल मिले। इसके बाद असरानी कॉमिक रोल्स में पसंद किए जाने लगे। 1975 में आई शोले में मिला जेलर का रोल आइकॉनिक बन गया। उनका डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं लोगों ने खूब पसंद किया था। 50 साल के करियर में असरानी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
